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Президент України Володимир Зеленський доручив отримати від США офіційну інформацію про зупинення військової допомоги Україні.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

За його словами, міністр оборони України, керівники розвідок і дипломати мають завдання звʼязатися зі своїми колегами у США та отримати офіційну інформацію.

«Люди не повинні гадати. Україна й Америка заслуговують на поважний діалог, чітку позицію одне одного. Тим більше, коли йдеться про захист життя», — сказав президент.

Він наголосив, що в Україні не один тиждень отримували різні сигнали, і вже був прецедент зупинення гуманітарної та енергетичної допомоги. Також була зупинка військової допомоги наприкінці січня, але тоді все швидко відновили.

«Ми бачили ризики, тому наші служби — і військові, і спеціальні — встигли напрацювати алгоритм дій для розвитку ситуації», — сказав Зеленський.

Президент зауважив, що для України важливі нормальні партнерські відносини зі США для реального завершення війни, хоч, за його словами, «зараз не 2022 рік, зараз наша стійкість вища, у нас є засоби захисту».

Зупинка допомоги Україні

Видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела, написало, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Києву, включно з тою, що в дорозі. Це нібито має бути тиском на Володимира Зеленського після їхньої суперечки в Овальному кабінеті.

За кілька годин після цього премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що Сполучені Штати зупинили поставки військової допомоги Україні через польський кордон.

За його словами, звіти з польсько-українського кордону та польського логістичного хабу в Жешуві-Ясьонці, який використовують для поставок Україні, свідчать, що рішення США призупинити військову допомогу виконують.

28 лютого лідери України та США зустрілися в Білому домі, щоб підписати угоду про корисні копалини. Але зустріч закінчилася гучною суперечкою. Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру, після чого українській делегації довелося покинути Білий дім. Світові лідери підтримали Володимира Зеленського.

Після цього держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Зеленський має перепросити Трампа за інцидент. На думку Рубіо, Зеленський «перетворив переговори на фіаско» і «став антагоністом».

Зеленський 4 березня заявив, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом «пройшла не так, як передбачалось», — і це необхідно виправити. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемирʼя в небі. Йдеться про заборону ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, а також негайне перемирʼя на морі, якщо Росія зробить так само.