«У небі, на морі та в енергетиці». Лідери Франції й Британії мають план перемирʼя в Україні

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Президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розробили ідею початкового часткового припинення вогню в Україні.

Про це Макрон розповів в інтервʼю французькому медіа Le Figaro.

Політик не вірить у гіпотетичне перемирʼя, укладене між США та Росією. Він переконаний, що Путін прагне демілітаризації України. Як альтернативу Макрон і Стармер пропонують «перемирʼя в повітрі, на морі та в галузі енергетичної інфраструктури», що триватиме місяць.

«Ми знаємо, як виміряти [дотримання угоди]. Ви маєте розуміти, що сьогоднішня лінія фронту [війни в Україні] — це еквівалент лінії Париж — Будапешт. У разі припинення вогню було б дуже важко перевірити, чи дотримується лінія [сухопутного] фронту», — пояснив президент Франції.

На думку лідера, миротворчих європейських військ «найближчими тижнями» не буде на українській землі. Їх розгорнуть лише «на більш пізньому етапі».

«Питання в тому, як ми використаємо цей час, щоб спробувати досягти прийнятного перемир’я з переговорами, що триватимуть кілька тижнів, а потім — з розгортанням сил», — додав Емманюель Макрон.

Він наголосив, що союзники хочуть миру в Україні, однак не хочуть його за будь-яку ціну та без гарантій.

Миротворчі війська в Україні

Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні для виконання будь-якої мирної угоди. Емманюель Макрон організував першу екстрену зустріч з лідерами ЄС 17 лютого на тлі того, що США оголосили про початок переговорів з Росією про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва.

Одним з ключових питань стала відправка військ до України для контролю за можливою мирною угодою. Це також було головною суперечкою вечора. Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща.

Після саміту головнокомандувач Збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що його країна може надати війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо надійде відповідне прохання й уряд погодиться.

Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки.

Парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні.

Румунія може стати центром транзиту військ для миротворчих західних військ в Україні. Це рішення наразі не підтримує парламент країни.