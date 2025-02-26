Уряд схвалив угоду між Україною та США про корисні копалини
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Кабінет міністрів України 26 лютого підтримав підписання угоди між Україною та США про видобуток корисних копалин.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
В угоді — шість ключових позицій.
- Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови. Це спільна власність, якою спільно керуватимуть уряди обох країн.
- Українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.
- Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх корисних копалин.
- США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.
- Зібрані Фондом кошти інвестуватимуть виключно в проєкти відбудови України. Фактично, йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців.
- В угоді враховані зобовʼязання України в межах євроінтеграційного процесу. Тобто в ній відсутні протиріччя з євроінтеграційними зобов’язаннями України, зазначив премʼєр Денис Шмигаль.
«Отже, після підписання угоди Україна отримає подвійну вигоду: ми залучаємо американські інвестиції та технології у відбудову країни й накопичуємо ресурс для реалізації стратегічних проєктів для добробуту кожного українця», — зазначив Шмигаль.
Що за угода
Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.
До цього президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна «по суті, і погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.
Україна казала, що готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано». Після цього угоду направили на доопрацювання.
26 лютого українська медіа опублікували повний текст угоди. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що в рамковій угоді не вказані всі гарантії безпеки, яких хоче Україна. Та в тексті йдеться, що США підтримують «зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для сталого миру».