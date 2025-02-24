Майбутній канцлер Німеччини розповів, з ким та коли розпочне перемовини про формування коаліції

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«Християнсько-демократичний союз», який переміг на передчасних парламентських виборах у Німеччині, розпочне переговори про формування уряду із Соціал-демократичною партією приблизно 2 березня.

Про це заявив лідер ХДС та майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

За його словами, він уже сьогодні поговорить із співлідером СДПН Ларсом Клінгбайлем. «Найближчими днями» він також поговорить із чинним канцлером Олафом Шольцом. Усе задля того, щоб підготувати «розумну перехідну фазу».

«Чи буде сформований уряд, чи увійде СДПН до уряду, це невідомо. М’яч на стороні Фрідріха Мерца, щоб підійти до соціал-демократів і шукати діалогу», — сказав Ларс.

На виборах у Німеччині 23 лютого переміг «Християнсько-демократичний союз» на чолі з Фрідріхом Мерцом. Їм буде потрібно утворити коаліцію з іншою партією, щоб мати більшість голосів і можливість сформувати уряд.

Раніше Мерц казав, що із соціал-демократами на чолі з Олафом Шольцом він обʼєднуватися не хоче. Він також заявив, що планує сформувати новий федеральний уряд до Великодня — 20 квітня.

Ще до виборів Мерц сказав, що не співпрацюватиме з ультраправою «Альтернативою для Німеччини» (AдН) — партія на чолі з Аліс Вайдель посіла друге місце і має 20,8%. Це найкращий результат виборів для цієї політичної сили за всю історію.

Яку позицію щодо України займає майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Під час повномасштабного вторгнення Мерц кілька разів приїжджав в Україну та зустрічався з Володимиром Зеленським. Він підтримує надання і гуманітарної, і військової допомоги, але не готовий говорити про гарантії безпеки або німецьких миротворців. Головна відмінність від чинного уряду — Мерц хоче дозволити поставки в Україну крилатих ракет Taurus.

Мерц наголошує, що Україні потрібно дозволити бити німецькою зброєю по цілях на території Росії, тому що зараз «ми дозволяємо Україні воювати однією рукою, яку звʼязали за спиною». За його словами, в України є перспектива стати членом ЄС, а її шлях в НАТО — «незворотний». Щодо США, то Мерц обіцяє більш жорсткі відносини з новою адміністрацією. Особливо він хоче поскаржитися Трампу на Ілона Маска, який публічно підтримав «Альтернативу для Німеччини».

«Саме тому зараз усі звертають увагу на Німеччину. Як швидко німці зможуть сформувати уряд після такого складного виборчого результату? Для мене це зараз справді має пріоритет», — написав він у день виборів у Німеччині, 23 лютого.

Що передувало достроковим виборам у Німеччині

На початку листопада 2023 року Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, звинувативши його у безвідповідальності, егоїзмі та діях на користь лише його Вільної демократичної партії — вона була однією з трьох в урядовій керівній коаліції. Лінднер заявив, що вільні демократи виходять з коаліції та забирають усіх своїх міністрів.

Шольц ухвалив рішення через розбіжності з Лінднером у бюджетній, фінансовій та економічній політиці. Німецькі медіа писали, що трипартійна коаліція не змогла вирішити, що робити з бюджетом на 2025 рік.

Після цього у Німеччині почалась політична криза, яка врешті-решт призвела до дострокових виборів. Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр призначив дострокові вибори на 23 лютого.