Politico: Лідери Європи не змогли домовитися про відправку військ в Україну

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Європейські лідери на екстреному саміті в Парижі 17 лютого не змогли домовитися про ключові питання, зокрема про відправку військ до України для контролю за можливою мирною угодою.

Про це пише Politico.

«Ми усвідомлюємо, що такі зустрічі не закінчуються рішеннями», — сказав після 3,5-годинної зустрічі прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Основною суперечкою було те, чи вводити війська в Україну, якщо буде угода про припинення війни. Президент Франції Емманюель Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній.

Однак у відповідь Німеччина, Італія, Іспанія та Польща висловилися проти того, аби відправляти свої війська.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі заявив, що будь-які дебати щодо відправки миротворців в Україну є «повністю передчасними» та «дуже недоречними», поки триває війна.

Представник Данії Метте Фредеріксен сказала, що «багато-багато» речей потрібно прояснити, перш ніж війська можна буде відправити в Україну.

Напередодні премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер вперше заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні для виконання будь-якої мирної угоди.

Водночас премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не відправить своїх військових в Україну як гарантію безпеки після потенційного перемирʼя з РФ, однак продовжить підтримувати Київ, як і раніше.

Politico зазначає, що європейські лідери не висловлювали нових спільних ідей та знову говорили «банальності» про допомогу Україні та збільшення витрат на оборону.

Стармер сказав, що європейцям доведеться збільшити витрати, зокрема і для «можливостей, які вони надають Україні». А Туск заявив, що відносини США та ЄС у сфері оборони вступають у «нову стадію», бо європейці усвідомлюють те, що треба збільшити бюджети на оборону та більшу самозабезпеченість.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що підтримує ідею Європейського Союзу дозволити країнам збільшувати витрати на оборону, навіть якщо це перевищить встановлені обмеження для боргу та дефіциту бюджету. Це стало можливим завдяки новому положенню, яке дозволяє країнам вжити таких заходів у разі надзвичайних ситуацій, як-от при загрозі війни чи іншій кризі. Цю пропозицію також підтримала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Мюнхенській конференції з безпеки.

«Не повинно бути розподілу безпеки та відповідальності між Європою та Сполученими Штатами», — сказав Шольц.

Дональд Туск резюмував, що «в інтересах Європи та США якомога тісніше співпрацювати».

Що за саміт європейських лідерів

Президент Франції Емманюель Макрон організував екстрену зустріч із лідерами ЄС після оголошення США про початок переговорів із Росією про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва.

Учасниками стали президент Європейської Ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, премʼєр-міністри Данії, Іспанії та Польщі Метте Фредеріксен, Педро Санчес та Дональд Туск, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом Франції Макроном після його зустрічі з європейськими лідерами.

«У нас спільне бачення: повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки. Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи», — заявив український президент.

Лідери також обговорили глобальну ситуацію, ситуацію у Європі й домовилися бути в постійному контакті.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того, як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

Під час Мюнхенської безпекової конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси будуть враховані. Він додав, що однією з причин, чому попередні мирні переговори провалилися, було те, що до них залучали надто багато країн.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.

FT зазначало, що США попросили європейські країни надати детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки. Сполучені Штати хочуть розрахувати готовність Європи захистити Україну після мирного врегулювання, визначити ціну, яку Європа готова заплатити в обмін на участь у переговорах з Москвою.

Дискусія про можливість відправки європейських військових в Україну почалася на початку 2024 року, після заяв президента Франції Емманюеля Макрона. У лютому він заявив, що в майбутньому не слід виключати відправку військ країн НАТО в Україну. А в червні низка медіа з посиланням на джерела писала, що Макрон шукає союзників для відправки інструкторів до України й хоче створити коаліцію. Офіційно в ЄС цю ідею не підтримали.







