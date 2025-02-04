Уряд Іспанії підтримав скорочення робочого тижня — пропозицію розгляне парламент
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Іспанський уряд схвалив план до кінця 2025 року скоротити робочий тиждень із 40 годин до 37,5 без втрати заробітної плати.
Про це повідомляє France24.
Правила узгодили після понад року політичних суперечок. Навантаження зменшиться для майже 12 мільйонів робітників галузей роздрібної торгівлі, готельного бізнесу, сільського господарства тощо. Працівники державного сектора та більшості великих компаній вже зайняті 37,5 години на тиждень.
Міністр праці Йоланда Діас вважає, що зміни модернізують Іспанію та підвищать продуктивність людей на роботі. Торік економіка країни зросла на 3,2%.
Представники бізнесу вийшли з переговорів щодо проєкту після 11 місяців дискусій. Вони кажуть, що іспанський ринок праці вже демонструє ознаки нестабільності після зростання безробіття в січні. Підприємців непокоїть, що реформа може зашкодити певним секторам.
Тепер уряд Іспанії має знайти партнерів, щоб ініціативу ухвалили в парламенті. Це особливо актуально через стриманість двох ключових партій — каталонської та баскської, які підтримують бізнес.
- У жовтні 2023 року в іспанській Валенсії протягом місяця тривав експеримент із чотириденним робочим тижнем. Його результати показали, що він позитивно вплинув на здоровʼя людей і зменшив викиди палива. А у 2024-му на чотириденний робочий тиждень перейшла Ісландія — це мало позитивні наслідки для економіки та для громадян країни.
- На початку 2025 року сотні британських компаній перейшли на чотириденний робочий тиждень без втрати зарплати для працівників. Там вважають, що пʼятиденний робочий тиждень — «пережиток минулого».
- А в японській столиці Токіо з квітня 2025 року хочуть ввести чотириденний робочий тиждень для державних посадовців, щоб підвищити народжуваність.