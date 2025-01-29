ПАРЄ закликала Грузію до нових виборів і обмежила в правах її делегацію

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Парламентська асамблея Ради Європа (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій закликала Грузію провести нові парламентські вибори та звільнити політвʼязнів.

Про це пише грузинська служба «Радіо Свобода».

Резолюцію підтримали 114 членів ПАРЄ, семеро утрималися, 13 проголосували проти.

У резолюції йдеться, що події після парламентських виборів 26 жовтня 2024 року, включно з порушенням свободи зібрань і вираження поглядів, а також придушенням опозиції та громадянського суспільства, суперечать зобов’язанням Грузії щодо членства в Раді Європи.

«Тому комітет хоче отримати від уряду чіткі гарантії того, що вони справді віддані [...] виконанню своїх зобов’язань щодо членства», — наголосили в документі.

В резолюції вимагають негайно усунути недоліки, виявлені під час останніх парламентських виборів, і «створити виборче середовище, яке сприятиме проведенню нових, справді демократичних виборів у найближчі місяці».

Також резолюцією делегацію від «Грузинської мрії» обмежили в правах. Тепер жоден член делегації не може:

бути повноправним членом комітетів;

входити до складу комісії зі спостереження за виборами;

бути призначеним спікером;

бути кандидатом на посаду президента Асамблеї, голови або заступника голови комітету чи підкомітету;

представляти Асамблею на заходах, зустрічах, конференціях, організованих органами Ради Європи.

У грузинській делегації виступали проти цієї резолюції. А коли її таки ухвалили, то делегація заявила, що призупиняє свою роботу в ПАРЄ.

Що відбувається в Грузії

У жовтні 2024 року в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

Премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе 28 листопада 2024 року заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.

На тлі силових розгонів мітингів США призупинили американсько-грузинське стратегічне партнерство, представники Грузії в кількох державах Євросоюзу та США заявили, що складають свої обов’язки. Також санкції проти влади Грузії за розгін протестів ввела Україна. Сполучене Королівство теж призупинить підтримку грузинської влади й обмежить співпрацю з нею.

Литва та Естонія розширили санкції проти грузинських політиків через їхню причетність до утисків мирних протестувальників, журналістів та опозиції.