Опитування: 6% гренландців підтримують входження острова до складу США, але більшість проти

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Близько 85% мешканців Гренландії кажуть ні її виходу зі складу Данського королівства та приєднанню до складу США.

Про це свідчать результати опитування, яке компанія Verian провела для данського медіа Berlingske.

Ще 6% респондентів хочуть, щоб арктичний острів став субʼєктом Сполучених Штатів, тоді як 9% не визначилися з цього питання. Опитування проводили з 22 по 26 січня методом вебінтервʼю з репрезентативною вибіркою з 497 громадян Гренландії віком від 18 років. Статистична похибка становить 3,1%.

«Я рада, якщо опитування покаже, що багато гренландців хотіли б бачити продовження тісної співпраці з Данією. Можливо, в іншій формі, ніж та, яку ми знаємо сьогодні, тому що з часом все змінюється», — прокоментувала премʼєрка Данії Метте Фредеріксен.

Днем раніше, 28 січня, вона відвідала канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Емманюеля Макрона і генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Таким чином Фредеріксен надіслала Дональду Трампу, який хоче купити Гренландію, сигнал про європейську єдність, пише Berlingske.

«У цій ситуації Данія має велику підтримку», — сказала урядовиця французьким медіа після зустрічі з Макроном.

Купівля Гренландії США

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для національної безпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. Трамп відмовився виключити можливість застосування військових дій для придбання цієї землі.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Голова МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен відкинув можливість того, що Гренландія буде субʼєктом Сполучених Штатів. Фредеріксен сказала, що регіон належить гренландцям і не продається.

Пізніше очільник уряду Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути ані американським, ані данським, натомість прагне здобути незалежність

У січні 2025-го Трамп і Фредеріксен мали телефонну розмову про майбутнє Гренландії, яку американський президент хоче придбати. Вона пройшла вкрай погано, писало Financial Times.