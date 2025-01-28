Премʼєрка Данії говоритиме з європейськими лідерами про амбіції Трампа стосовно Гренландії

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Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен 28 січня зустрінеться з ключовими лідерами в Європі. Вона хоче обговорити з ними наміри президента США Дональда Трампа купити Гренландію.

Про це повідомляє Politico.

Фредеріксен поспілкується з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні, президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі.

Дії очільниці уряду вказують на те, що занепокоєння Копенгагену через погрози Трампа лише зростає, пише Politico. Фредеріксен також зустрічалася з іншими лідерами країн Північної Європи 26 січня.

У вівторок Метте Фредеріксен назвала Данію «маленькою країною, що перебуває у міцних альянсах» і «є частиною сильної європейської спільноти», яка може впоратись із серйозними викликами.

«Європа опинилася в серйозній ситуації. Тривають війна на континенті та зміни в геополітичній реальності. Саме тому для мене важливо постійно перебувати в тісному діалозі з моїми європейськими колегами та союзниками для захисту інтересів Данії та зміцнення нашої спільної позиції», — сказала данська прем’єрка.

Днем раніше Копенгаген оголосив про виділення майже €2 мільярдів в межах нової угоди. Серед іншого, кошти підуть на три нові арктичні кораблі, додаткові безпілотники далекого радіусу дії та посилення супутникового потенціалу.

Купівля Гренландії США

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для національної безпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. Трамп відмовився виключити можливість застосування військових дій для придбання цієї землі.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Голова МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен відкинув можливість того, що Гренландія буде суб’єктом Сполучених Штатів. Фредеріксен сказала, що регіон належить гренландцям і не продається.

Пізніше очільник уряду Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути ані американським, ані данським, натомість прагне здобути незалежність

У січні 2025-го Трамп і Фредеріксен мали телефонну розмову про майбутнє Гренландії, яку американський президент хоче придбати. Вона пройшла вкрай погано, писало Financial Times.