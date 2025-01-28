Данія витратить ще $2 мільярди на безпеку в Арктиці

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Данія витратить ще $2,05 мільярда, щоб посилити безпеку в Арктичному регіоні в партнерстві зі своїми автономними територіями Гренландією та Фарерськими островами.

Про це повідомили в Міноборони Данії.

Угода включає три нових арктичних кораблі, нові безпілотники дальнього радіусу дії з розширеною здатністю отримання зображень і потужнішою супутниковою здатністю.

«Ми повинні змиритися з тим, що існують серйозні виклики щодо безпеки та оборони в Арктиці та Північній Атлантиці», — наголосив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Три нові арктичні військово-морські кораблі мають допомогти більш ефективно й адаптично виконувати завдання навколо Гренландії, а також перевозити вантажі, зокрема вертольоти та безпілотники.

Безпілотники великої дальності допоможуть стежити за територіями на великій відстані та забезпечувати детальне спостереження. Тим часом наземні датчики посилять ситуаційну обізнаність і розвідку.

Уряд Данії також планує укласти ще одну угоду, щоб посилити безпеку в Арктиці, у першій половині 2025 року.

США хочуть купити Гренландію

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для національної безпеки США. Він казав про зацікавленість у купівлі острова ще під час свого першого президентського терміну. Трамп відмовився виключити можливість застосування військових дій для придбання цієї землі.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Голова МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен відкинув можливість того, що Гренландія буде субʼєктом Сполучених Штатів. Премʼєр Данії Метте Фредеріксен сказала, що регіон належить гренландцям і не продається.

Пізніше очільник уряду Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути ані американським, ані данським, натомість прагне здобути незалежність.