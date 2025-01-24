FT: Розмова Трампа і премʼєрки Данії про майбутнє Гренландії пройшла жахливо

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Минулого тижня президент США Дональд Трамп і премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен мали телефонну розмову про майбутнє Гренландії, яку Трамп хоче купити. Вона пройшла дуже погано.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Розмова тривала 45 хвилин. Офіційно Білий дім її не коментував, але Фредеріксен підкреслила, що Гренландія не продається, хоч Штати мають до острова великий інтерес. Джерела FT кажуть, що розмова пройшла дуже погано.

Видання пише, що Трамп був агресивним і конфліктним після того, як Фредерексен заперечила продаж Гренландії. Водночас премʼєрка пропонувала розширити американсько-данську співпрацю щодо спільних військових баз і видобування корисних копалин на острові.

«Це було жахливо», — сказало одне з джерел видання. Інше додає: «Він [Трамп] був дуже жорстким. Це був холодний душ. Раніше було важко сприймати це [купівлю Гренландії] серйозно. Але я вважаю, що це серйозно і потенційно дуже небезпечно».

Подробиці розмови між лідерами, імовірно, посилять занепокоєння європейців стосовно того, що другий президентський термін Трампа напружить відносини між Європою і США. Більшість посадовців сподіваються, що кажучи про купівлю Гренландії, Трамп хоче отримати більше впливу в Арктиці — за це також змагаються Росія і Китай. Але розмова з Фредеріксен розбила ці надії, підкресливши зовнішньополітичну кризу між союзниками по НАТО.

«Намір був дуже ясний. Вони [американці] цього хочуть. Данці зараз перебувають у кризовому режимі. Вони вкрай налякані», — кажуть джерела FT. Водночас колишній данський посадовець додав, що Трамп погрожував конкретними заходами проти Данії — тарифами.

Офіс премʼєр-міністра Данії заявив, що «не визнає інтерпретацію розмови, надану анонімними джерелами».

Купівля Гренландії США

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для національної безпеки США. Він казав про зацікавленість у купівлі острова ще під час свого першого президентського терміну. Трамп відмовився виключити можливість застосування військових дій для придбання цієї землі.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Голова МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен відкинув можливість того, що Гренландія буде суб’єктом Сполучених Штатів. Премʼєр Данії Метте Фредеріксен сказала, що регіон належить гренландцям і не продається.

Пізніше очільник уряду Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути ані американським, ані данським, натомість прагне здобути незалежність.