Ультраправий кандидат у президенти Румунії програв у ЄСПЛ спробу зупинити ануляцію виборів

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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) одностайно відхилив вимогу ультраправого кандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску призупинити дію рішення Конституційного суду про ануляцію виборів і відновити виборчий процес.

Про це йдеться у пресрелізі справи «Келін Джорджеску проти Румунії».

Судді пояснили, що відхилили запит політика, бо він виходить за межі статті 39 (про тимчасові заходи) Регламенту суду. Стаття передбачає, що суд може вжити тимчасових заходів лише у випадку «безпосереднього ризику непоправної шкоди праву, передбаченому Конвенцією з прав людини».

Джорджеску вимагав від суду змусити Бухарест «вжити заходів для виправлення моральної та демократичної шкоди» та відновити довіру до виборчого процесу.

Перед цим Вищий касаційний суд Румунії відхилив апеляцію Джорджеску, в якій він оскаржував три рішення Центрального виборчого бюро про визнання недійсними президентських виборів.

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного премʼєр-міністра країни Марчела Чолаку всього на 2,7 тисячі голосів виборців.

Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Конституційний суд Румунії 6 грудня скасував результати першого туру президентських виборів. Попередньо, нове голосування проведуть навесні 2025 року.