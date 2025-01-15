Данія готова взяти на себе більшу відповідальність за безпеку в Арктиці

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Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен 15 січня поговорила телефоном з обраним президентом США Дональдом Трампом. Йшлося, зокрема, про Гренландію.

Про це повідомили в Офісі премʼєр-міністра країни.

Лідери держав спілкувалися про війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході, відносини з Китаєм та двосторонні відносини й статус Гренландії. Фредеріксен повторила слова прем’єр-міністра острова Муте Егеде про те, що Гренландія не продається, а рішення про незалежність має ухвалити її народ.

Посадовиця додала, що данські компанії сприяють економічному зростанню та створенню робочих місць у США. Вона запевнила, що Данія готова брати на себе більшу відповідальність за безпеку в Арктиці.

Раніше кандидат у радники Трампа Майк Волтц заявив, що Гренландія важлива для національної безпеки Вашингтону, адже Росія та Китай начебто мають амбіції в тому регіоні.

Купівля Гренландії США

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для національної безпеки США. Він казав про зацікавленість у купівлі острова ще під час свого першого президентського терміну. Трамп відмовився виключити можливість застосування військових дій для придбання цієї землі.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Голова МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен відкинув можливість того, що Гренландія буде суб’єктом Сполучених Штатів. Премʼєр Данії Метте Фредеріксен сказала, що регіон належить гренландцям і не продається.

Пізніше очільник уряду Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути ані американським, ані данським, натомість прагне здобути незалежність.