У Німеччині затвердили кандидатів на посаду канцлера

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У Німеччині 11 січня відбулися зʼїзди Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та «Альтернативи для Німеччини» (АдН).

СДПН транслювала зустріч на YouTube, АдН — на сторінці в X.

Політсили визначилися з кандидатами у канцлери: соціал-демократи висунули Олафа Шольца, ультраправі — Аліс Вайдель. Зʼїзд «Альтернативи для Німеччини» відбувся в місті Різа. В цей же день там спалахнули протести — люди блокували шлях членам партії. Вайдель заявила, що такі дії порушують Конституцію країни.

У своїй промові вона говорила про плани зробити Німеччину «сильною, багатою і безпечною» та закликала до повного закриття кордонів ФРН. Партія Вайдель відома жорсткою антимігрантською політикою.

Шольц нагадав про війну в Україні, але вкотре відмовився постачати далекобійні ракети для ЗСУ. Він обіцяв виборцям підняти мінімальну оплату праці до €15 на годину, протистояти ксенофобії щодо мігрантів та покращити соцзахист сімей з дітьми.

Раніше десятки університетів і дослідницьких установ Німеччини та Австрії оголосили про намір піти з платформи X. Річ у тім, що її власник Ілон Маск поспілкувався з лідеркою «Альтернативи для Німеччини» Алісою Вайдель. Маск закликав німецьких виборців обрати АдН на майбутньому голосуванні.

Що передувало

На початку листопада Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, звинувативши його у безвідповідальності, егоїзмі та діях на користь лише його Вільної демократичної партії — вона була однією з трьох в урядовій керівній коаліції. Лінднер заявив, що вільні демократи виходять з коаліції та забирають усіх своїх міністрів.

Шольц ухвалив рішення через розбіжності з Лінднером у бюджетній, фінансовій та економічній політиці. Німецькі медіа писали, що трипартійна коаліція не змогла вирішити, що робити з бюджетом на 2025 рік.

Після цього у Німеччині почалась політична криза, яка, врешті-решт, призвела до дострокових виборів. Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр призначив дострокові вибори на 23 лютого.