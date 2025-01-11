Прем’єр Гренландії виступив за незалежність острова. Данія хоче зберегти королівство

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Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути ані американським, ані данським, натомість прагне здобути незалежність.

Про це пише Financial Times.

Посадовець зробив заяву на пресконференції 10 січня. У ній він згадав бажання 57 тисяч мешканців Гренландії мати «власний голос», отримати незалежність від Данії та водночас відхилити спроби Дональда Трампа купити острів.

«Статус-кво не є варіантом. Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями, ми хочемо бути гренландцями», — сказав Муте Егеде.

Він додав, що територія відкрита до співпраці зі США, як це було вже тривалий час. Посадовець окреслив військову загрозу з боку Трампа як серйозну, але підкреслив, що гренландці мають уникати панічних настроїв.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на тій самій зустрічі сказала, що прагнення Гренландії до незалежності «законне і зрозуміле». Втім Фредеріксен виступила за збереження королівства Данія, до складу якого входять Гренландія та автономна територія Фарерські острови.

«Особисто я вірю, що коли ми тримаємося разом, ми сильніші в глобальній грі», — сказала очільниця уряду.

Фредеріксен додала, що Дональд Трамп не говорив із нею на тему Гренландії після його перемоги на виборах у листопаді. Вона позитивно оцінила інтерес США до арктичного острова через потребу у співпраці в галузі інвестицій, бізнесу та видобутку корисних копалин.

Гренландія самостійна у більшості питань, за винятком зовнішньої політики та безпеки, що бере на себе Данія. Як пише FT, острів давно прагне незалежності, однак намагається досягти достатнього рівня економічного зростання, щоб розірвати зв’язки з Копенгагеном.