Прем’єр Гренландії виступив за незалежність острова. Данія хоче зберегти королівство
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути ані американським, ані данським, натомість прагне здобути незалежність.
Про це пише Financial Times.
Посадовець зробив заяву на пресконференції 10 січня. У ній він згадав бажання 57 тисяч мешканців Гренландії мати «власний голос», отримати незалежність від Данії та водночас відхилити спроби Дональда Трампа купити острів.
«Статус-кво не є варіантом. Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями, ми хочемо бути гренландцями», — сказав Муте Егеде.
Він додав, що територія відкрита до співпраці зі США, як це було вже тривалий час. Посадовець окреслив військову загрозу з боку Трампа як серйозну, але підкреслив, що гренландці мають уникати панічних настроїв.
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на тій самій зустрічі сказала, що прагнення Гренландії до незалежності «законне і зрозуміле». Втім Фредеріксен виступила за збереження королівства Данія, до складу якого входять Гренландія та автономна територія Фарерські острови.
«Особисто я вірю, що коли ми тримаємося разом, ми сильніші в глобальній грі», — сказала очільниця уряду.
Фредеріксен додала, що Дональд Трамп не говорив із нею на тему Гренландії після його перемоги на виборах у листопаді. Вона позитивно оцінила інтерес США до арктичного острова через потребу у співпраці в галузі інвестицій, бізнесу та видобутку корисних копалин.
Гренландія самостійна у більшості питань, за винятком зовнішньої політики та безпеки, що бере на себе Данія. Як пише FT, острів давно прагне незалежності, однак намагається досягти достатнього рівня економічного зростання, щоб розірвати зв’язки з Копенгагеном.
- У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для національної безпеки США. Він казав про зацікавленість у купівлі острова ще під час свого першого президентського терміну. Трамп відмовився виключити можливість використання військових дій для придбання Гренландії.
- Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону Гренландії, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.
- Голова МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен відкинув можливість того, що Гренландія буде суб’єктом Сполучених Штатів. Премʼєр Данії Метте Фредеріксен сказала, що Гренландія належить гренландцям і не продається.
- Конгресмен США Майк Волтц заявив, що Гренландія важлива для національної безпеки Вашингтону через амбіції Росії в Арктиці.