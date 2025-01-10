Тищенко вкотре не прийшов на суд — його захист каже, що нардеп був на засіданні Верховної Ради

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Народний депутат Микола Тищенко 10 січня знову не з’явився на судове засідання у справі про незаконне позбавлення волі ексвійськового у Дніпрі.

Про це повідомляє «Суспільне» та «Радіо Свобода».

Адвокат Тищенка пояснив, що його підзахисний перебуває на сесії парламенту й саме тому не може прийти. Онлайн депутат також не під’єднався, як робив це раніше.

Натомість у залі були присутні потерпілий, ексвійськовий спецпідрозділу ГУР «Кракен» Дмитро Мазоха та колишній поліцейський Богдан Писаренко, якого разом із Тищенком обвинувачують в незаконному позбавленні волі Мазохи.

Відомо, що 23 грудня сплив термін запобіжного заходу Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наприкінці грудня депутат не зʼявився на суд нібито через хворобу.

6 січня суд зібрався знову, аби переобрати нардепу запобіжний захід. Однак його адвокат запросив відведення судді. Клопотання підтримали, засідання перенесли на 10 січня. 8 січня Миколу Тищенка вже бачили на засіданні Верховної Ради.

Що передувало

20 червня 2024 року у дніпровських телеграм-каналах зʼявилось відео сутички в центрі міста. Блогер Ігор Лаченков писав, що люди у формі з оточення нардепа Миколи Тищенка побили й скрутили військовослужбовця Дмитра «Сина» Павлова, коли той гуляв з дитиною та друзями. Це сталося після того, як Павлов посперечався з Тищенком. За однією з версій, Павлов та його друзі запитали в Тищенка, що це за озброєні люди без розпізнавальних знаків ходять із нардепом.

Тищенко стверджував, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах на «представників поліції напали». Він опублікував відео, на якому поліцейський в оточенні його людей спілкується з Павловим і ще двома чоловіками. Тищенко писав, що «друг одного з організаторів шахрайських ботоферм» кілька разів ударив слідчого і нібито намагався втекти.

Поліція Дніпра версію Тищенка не підтверджувала і повідомила, що невідомі в камуфляжі побили 33-річного чоловіка і незаконно утримували його. Там відкрили два кримінальні провадження — через умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі.

Згодом виявилось, що поліцейський, який був із Тищенком у Дніпрі, зі столичної поліції. Його звільнили.

25 червня Миколі Тищенку повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини, а вже ввечері його відправили під домашній арешт.

Ще одному фігуранту сутички повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини та катуванні. Хто це — прокуратура не повідомила, але, ймовірно, йдеться про одного з охоронців Тищенка. Того ж дня поліція затримала одного з нападників на Павлова.