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Flickr / Dragos Cisuv

Румунія призначила нову дату президентських виборів. Перший тур проведуть 4 травня 2025 року, а другий — 18 травня.

Про це пише Politico.

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов ще 24 листопада 2024 року. У другий тур тоді вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.

Причому лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Згодом румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав TikTok-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Тож Конституційний суд Румунії 6 грудня скасував результати першого туру президентських виборів.

Після цього Джорджеску подав скаргу до Європейського суду з прав людини, щоб поскаржитися на перезапуск виборів. Джорджеску просить ЄСПЛ зобовʼязати владу Румунії організувати другий тур голосування, до якого вийшли він і прозахідна Олена Ласконі. Політик наполягає на терміновому розгляді справи.