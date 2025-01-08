Нардепа Дубінського та його експомічника судитимуть за організацію незаконного виїзду за кордон

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Народного депутата Олександра Дубінського та його експомічника судитимуть за організацію незаконного виїзду за кордон.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

В Офісі генпрокурора не називають імені підозрюваного. Однак з деталей справи випливає, що йдеться саме про Олександра Дубінського.

За версією слідства, Дубінський і його колишній помічник, який працює головою громадської організації, у серпні 2022 року організували незаконний виїзд за кордон брата цивільної дружини Дубінського. Він виїхав з України до Молдови на автомобілі через один з пунктів пропуску.

Як підставу для перетину державного кордону чоловік надав документи, внесені в систему «Шлях». Дозвіл на виїзд за межі України отримали на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої з ним громадської організації.

Прокуратура стверджує, що чоловік після перетину кордону влаштувався працювати на іноземний корабель, а допомогу українській армії не ввозив. Він повернувся в Україну наприкінці 2022 року після завершення контракту.

У 2023 році підозрювані знову організували виїзд чоловіка за кордон. Хоч і знали, що минулого разу він не перевозив гуманітарну допомогу. За даними Офісу генпрокурора, чоловік виїхав до Молдови за ідентичними документами.

Далі, стверджують слідчі, за вказівкою Дубінського чоловік приїхав до Кишенева. Там він чекав інструкцій, щоб перегнати автівку Дубінського з австостоянки аеропорту до австрійського Відня. Після цього він не повернувся в Україну.

Дубінського та його колишнього помічника підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Обвинувальний акт уже спрямували до суду.

Хто такий Олександр Дубінський

Олександр Дубінський — це колишній журналіст, а нині народний депутат. У січні 2021 року Міністерство фінансів США ввело проти нього санкції за втручання в американські вибори. Після цього Дубінського виключили з фракції «Слуга народу», а згодом — зняли з посади голови Київської обласної організації «Слуга народу».

У серпні 2023 року Служба безпеки України провела обшуки в Олександра Дубінського, щоб перевірити законність його виїзду за кордон. Він виїхав з України нібито для супроводу батька на лікування до іноземного медзакладу. Однак його батько виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно. У цій справі Дубінський отримав підозру.

6 листопада 2023 року суд відправив Дубінського під цілодобовий домашній арешт. Йому також вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.

13 листопада того ж року, після обшуків СБУ і ДБР, Дубінському вручили підозру в державній зраді — його звинувачують в інформаційно-підривній діяльності на користь РФ.