Конгрес затвердив перемогу Дональда Трампа на виборах президента США

Новини

Getty Images / «Бабель»

Конгрес офіційно затвердив перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.

Про це пише CNN.

За результатами підрахунків представник Республіканської партії Дональд Трамп отримав 312 голосів виборщиків, а його опонентка — демократка Камала Гарріс — 226 голосів.

Це формальна процедура — під час неї в Конгресі зачитують дані про голосування колегії виборщиків у кожному зі штатів США. Члени Палати представників або сенатори можуть поставити під сумнів результати в тому чи іншому штаті, однак, як правило, це призводить лише до невеликих процедурних затримок. Процес триває далі, аж до проголошення переможця виборів майбутнім президентом США.

Цьогоріч підрахунок голосів пройшов спокійно, без жодних заперечень чи заворушень. Тож республіканець Дональд Трамп стане наступним президентом США, а сенатор від Огайо Джеймс Девід Венс — віцепрезидентом. Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня 2025 року.

Штурм Капітолія у 2021 році

6 січня 2021 року у Вашингтоні сталися заворушення. Того дня Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента. Але Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що в нього вкрали вибори, проте знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.

За цією справою до відповідальності притягнули понад 600 людей.

Після цього прокурор Джек Сміт розслідував спроби Трампа скасувати результати виборів президента у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, де Трамп програв, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

У листопаді 2024 року спецпрокурор Сміт подав клопотання про зняття федеральних звинувачень проти Трампа. Справу про штурм Капітолія вже припинили.