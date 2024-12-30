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Кавелашвілі підписав майже 30 законів у день інавгурації

Автор:
Анастасія Могилевець
Дата:

Одразу після своєї інавгурації 29 грудня Михаїл Кавелашвілі підписав закони, які парламент Грузії ухвалив у третьому читанні 13 грудня. Легітимності парламенту не визнає Саломе Зурабішвілі та опозиція.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Документи, ухвалені однопартійним парламентом з представників «Грузинської мрії», правозахисники називають «репресивними», «обмежувальними», «каральними» та «недемократичними».

Михаїл Кавелашвілі підписав, зокрема, такі закони:

Документи набудуть чинності в різний час, однак частина з них дійсна з моменту підписання Кавелашвілі. Отже, такі норми вже діють з 30 грудня:

«Нова хвиля насильства та репресій з нагоди інавгурації де-факто президента. Він щойно підписав нові закони, що обмежують свободу зібрань і санкціонують чистки на державній службі», — прокоментувала п’ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Станом на 30 грудня 2024 року 1000 ларі становить близько $330.

Президентські вибори в Грузії

Вибори президента Грузії відбулися 14 грудня. Виборча колегія, абсолютну більшість якої становить провладна партія «Грузинська мрія», обрала очільником держави Михаїла Кавелашвілі. На тлі цього однопартійний парламент ухвалив низку законопроєктів, один з яких позбавить Зурабішвілі державного захисту після закінчення її президентських повноважень.

У жовтні Конституційний суд Грузії визнав, що Зурабішвілі порушила закон, здійснивши візити до Європи без погодження урядом. Влада відмовила президентці у закордонних зустрічах, тож вона їздила до європейських партнерів власним коштом.

Що передувало

У жовтні в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.

На тлі силових розгонів мітингів США призупинили американсько-грузинське стратегічне партнерство, представники Грузії в кількох державах Євросоюзу та США заявили, що складають свої обов’язки. Також санкції проти влади Грузії за розгін протестів ввела Україна. Сполучене Королівство теж призупинить підтримку грузинської влади та обмежить співпрацю з нею.