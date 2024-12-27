Azerbaijan Airlines назвали причиною катастрофи в Казахстані зовнішній вплив на літак

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Компанія Azerbaijan Airlines (AZAL) озвучила причину авіатрощі в Казахстані — це «фізичний і технічний зовнішній вплив».

Про це повідомляє пресслужба AZAL.

Як кажуть у компанії, це попередні результати розслідування аварії літака “Embraer 190”, який виконував рейс J2-8243 Баку — Грозний. Раніше низка медіа з посиланнями на джерела писала, що причина катастрофи — російська ракета, яка вибухнула в повітрі поблизу літака.

З міркувань безпеки всі авіакомпанії Азербайджану вирішили призупинити польоти до Грозного, Махачкали, Мінеральних Вод, Сочі, Волгограда, Уфи, Самари, Саратова, Нижнього Новгорода та Владикавказу в Росії.

Бортпровідник “Embraer 190” Зульфугар Асадов, якому вдалося вижити, дав коментар виданню Media.az. Він розповів про удар ззовні літака ще до виникнення аварійної ситуації.

«В результаті цього удару я отримав поріз руки. Я взяв рушник і перевʼязав руку, затягнув тугіше. Айдан [колега Асадова] мені допомогла. Ми продовжили політ», — каже бортпровідник.

Він також спростував версію про буцімто вибух балона на борту.

«Якби щось трапилося з кисневим балоном, то літак розірвало б на частини. Інформація про те, що на борт пронесли газовий балон, теж не відповідає дійсності», — додав чоловік.

Міністерство транспорту Казахстану заявило, що версію про вибух кисневого балона на літаку AZAL поширив керівник польотів Ростова. Далі про це сповістили всі рятувальні служби, інформація також звучала на брифінгу.

Що передувало

Авіакатастрофа сталась у Казахстані вранці 25 грудня. Літак Azerbaijan Airlines, який виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Росії, впав біля казахстанського міста Актау.

На борту літака було 67 людей, з них пʼятеро — члени екіпажу. Щонайменше 38 з них загинули.

За даними джерел Euronews в азербайджанському уряді, причиною авіатрощі стала російська ракета класу «земля — повітря». Ракету начебто випустили по рейсу J2-8432 під час повітряної активності безпілотників над Грозним. Під час польоту ракета вибухнула, а її осколки влучили в літак.

Ізраїльська авіакомпанія El Al скасувала рейси до Москви через авіакатастрофу літака Embraer.