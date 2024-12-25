Ізраїль показав 85 тисяч військових трофеїв, вивезених з Лівану
- Автор:
- Ліза Бровко
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Армія оборони Ізраїлю заявила, що затрофеїла під час наступу на «Хезболлу» в Лівані 85 тисяч одиниць військової техніки, зброї та боєприпасів.
Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.
Ось повний перелік того, що вивезли з Лівану ізраїльські військові (цифри приблизні):
- 6 840 пускових установок до ПТРК, РПГ і гранатометів;
- 9 тисяч вибухових пристроїв;
- 60 800 засобів звʼязку, електроніки, компʼютерів тощо;
- 2 250 реактивних та артилерійських снарядів;
- 2 700 одиниць стрілецької зброї;
- 2 860 інших одиниць різної іншої зброї;
- 300 біноклів і засобів спостереження;
- 60 ракет до ЗРК і ПЗРК;
- 20 транспортних засобів.
Усе це після захоплення передали для вивчення і розвідки. Зазвичай, коли з дослідженням закінчують, техніка, боєприпаси, зброя та інше потрапляють на виставки, які влаштовує ЦАХАЛ.
Ці трофеї ізраїльські військові захопили під час наступу на південне прикордоння Лівану — вони просунулися не глибше ніж на 8 кілометрів.
Конфлікт Ізраїлю і «Хезболли»
У Лівані 17 вересня 2024 року вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». Повторна серія вибухів сталася 18 вересня — тоді детонували рації та радіоприймачі. Усього від атаки загинули щонайменше 39 людей, ще майже 3 тисяч поранені, причому не всі вони були членами угруповання.
Після повторних вибухів міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ — розпочинається «нова фаза» війни. На півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє «Хезболла».
Уже 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» у столиці Лівану Бейруті — у цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.