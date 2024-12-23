Президентка Грузії створить раду для підготовки до перевиборів парламенту

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі анонсувала створення спеціальної ради, яка готуватиме нові вибори до парламенту. Документи планують підготувати вже до 24 грудня.

Про це вона заявила у зверненні до народу, передають Sova та «Ехо Кавказу».

«У документі будуть описані всі мінімальні умови для проведення виборів, які відбудуться дуже скоро... Вибори будуть справді новими, можливо, зʼявляться нові сили. Ми маємо бути готові до всього цього», — зазначила президентка.

І додала, що існує два шляхи, як можна подалати кризу в країні: діалог і компроміс із «Грузинською мрією» або ж падіння режиму до виборів. За її словами, якщо компромісу не буде до 29 грудня, Грузія прийде до нових виборів через крах режиму «Грузинської мрії».

Раніше Зурабішвілі пропонувала засновнику «Грузинської мрії» Бідзіні Іванішвілі переговори про дату нових виборів, але наголосила, що їх треба провести до 29 грудня — на цей день правляча партія запланувала інавгурацію нового президента Михаїла Кавелашвілі, легітимність якого не визнають Зурабішвілі та опозиція.

Грузинський премʼєр Іраклій Кобахідзе пригрозив Зурабішвілі вʼязницею, якщо вона перевищить свої повноваження та оголосить про проведення нових виборів, а також якщо відмовиться залишати президентський палац. Зурабішвілі каже, що не боїться опинитися за ґратами.

Президентські вибори у Грузії

Вибори президента Грузії відбулися 14 грудня. Виборча колегія, абсолютну більшість якої становить провладна партія «Грузинська мрія», обрала очільником держави Михаїла Кавелашвілі. Він був єдиним кандидатом.

На тлі цього однопартійний парламент ухвалив низку законопроєктів, один з яких позбавить Зурабішвілі державного захисту після закінчення її президентських повноважень.

У жовтні Конституційний суд Грузії визнав, що Зурабішвілі порушила закон, здійснивши візити до Європи без погодження урядом. Влада відмовила президентці у закордонних зустрічах, тож вона їздила до європейських партнерів власним коштом.

Що передувало

У жовтні в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.

На тлі силових розгонів мітингів США призупинили американсько-грузинське стратегічне партнерство, представники Грузії в кількох державах Євросоюзу та США заявили, що складають свої обов’язки. Також санкції проти влади Грузії за розгін протестів ввела Україна. Сполучене Королівство теж призупинить підтримку грузинської влади та обмежить співпрацю з нею.