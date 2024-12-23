ГУР: Нова влада Сирії закликає Росію повністю вивести військових до лютого 2025 року

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Нова влада Сирії вимагає Росію повністю вивести свій військовий контингент з території країни не пізніше 20 лютого 2025 року. Так хочуть домогтися зняття міжнародних санкцій після повалення режиму Башара Асада.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Зараз Росія продовжує виводити своїх військових із Сирії. Але вантажне судно Sparta, на якому вивозили російське озброєння та техніку, зламалось під час руху.

Пресслужба ГУР Міноборони України

У кораблі вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна. Екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії.

Зараз залишки російського контингенту у Сирії завершили стягуватись з віддалених районів та перебувають лише у двох місцях ― на авіабазі «Хмеймім» та військово-морській у Тартусі. Частину свого озброєння та техніки із порту Тартуса Росія перекидає морем до Лівії.

Що передувало

8 грудня сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і заявила, що повалила режим президента Башара Асада.

Сирійські повстанці вже почали формувати перехідний уряд — його очолить Мухаммед Башир, який очолював «Уряд порятунку» — політичну структуру, створену 2017 року на територіях, що перебували під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Тим часом Росія веде переговори з новою владою Сирії, щоб зберегти там військові бази, а ще виводить з країни військовий контингент.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти з Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.