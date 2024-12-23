Прем’єр Грузії погрожує президентці в’язницею, якщо вона не піде з посади

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Salome Zourabichvili / Facebook

Очільник грузинського уряду Іраклій Кобахідзе заявив, що чинна президентка Саломе Зурабішвілі має покинути посаду 29 грудня, а інакше може опинитися в тюрмі.

Про це повідомляє SOVA.

За Конституцією, саме 29 грудня завершується термін повноважень Зурабішвілі. Кобахідзе каже, що 21 грудня, коли президентка зустрілася з опозицією та представниками недержавних організацій, вона хотіла оголосити про нові парламентські вибори.

Однак Зурабішвілі не озвучила це на брифінгу начебто тому, що «хтось розумний» порадив їй не робити цього.

«Deep state не може перемогти в Грузії, радикальна опозиція не може перемогти. Подивимося, де вона [Зурабішвілі] продовжить жити — за ґратами чи на волі. Я думаю, в неї достатньо підстав не порушувати Кримінальний кодекс», — сказав прем’єр-міністр Грузії.

За його словами, «ніхто, можливо, не захоче відправляти 72-річну жінку до в’язниці». Однак якщо вона укріпиться в резиденції, то буцімто підставить усіх людей, хто стане на її бік.

Раніше Зурабішвілі заявила, що не залишить президентську резиденцію після 29 грудня. Вибори нового президента, призначені «Грузинською мрією» на 14 грудня, вона назвала «пародією», додавши, що вони «повністю позбавлені легітимності і є неконституційними».

Президентські вибори в Грузії

Вибори президента Грузії відбулися 14 грудня. Виборча колегія, абсолютну більшість якої становить провладна партія «Грузинська мрія», обрала очільником держави Михаїла Кавелашвілі. Він був єдиним кандидатом.

На тлі цього однопартійний парламент ухвалив низку законопроєктів, один з яких позбавить Зурабішвілі державного захисту після закінчення її президентських повноважень.

У жовтні Конституційний суд Грузії визнав, що Зурабішвілі порушила закон, здійснивши візити до Європи без погодження урядом. Влада відмовила президентці у закордонних зустрічах, тож вона їздила до європейських партнерів власним коштом.

Що передувало

У жовтні в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.

На тлі силових розгонів мітингів США призупинили американсько-грузинське стратегічне партнерство, представники Грузії в кількох державах Євросоюзу та США заявили, що складають свої обов’язки. Також санкції проти влади Грузії за розгін протестів ввела Україна. Сполучене Королівство теж призупинить підтримку грузинської влади та обмежить співпрацю з нею.