Апеляція підтвердила вину нардепа Дубінського в адміністративному правопорушенні

Новини

УНІАН / Кузьмін Олександр

Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Печерського районного суду Києва про визнання народного депутата Олександра Дубінського винним в адміністративному правопорушенні, повʼязаному з корупцією.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Хоча ДБР і не називає імені депутата, з релізу зрозуміло, що йдеться про нардепа Олександра Дубінського — йому в листопаді 2023 року вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.

За матеріалами слідства, у серпні та жовтні 2023 року Дубінський звернувся до Міністерства охорони України та ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес.

ДБР пише, що Дубінський цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон — це предмет кримінальної справи, де теж фігурує Дубінський. Також він намагався тиснути на слідство й вимагав перевірки керівництва правоохоронних органів, що розслідують кримінальні провадження, в яких він виступає як підозрюваний.

Суд постановив, що Дубінський порушив вимоги закону України про запобігання корупції. За це правопорушення передбачена адміністративна відповідальність.

Тепер Дубінського включать до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повʼязані з корупцією правопорушення. Також він має сплатити штраф.

Хто такий Олександр Дубінський

Олександр Дубінський — це колишній журналіст і народний депутат. У січні 2021 року Міністерство фінансів США ввело проти нього санкції за втручання в американські вибори. Після цього Дубінського виключили з фракції «Слуга народу», а згодом — зняли з посади голови Київської обласної організації «Слуга народу».

У серпні 2023 року Служба безпеки України провела обшуки в Олександра Дубінського, щоб перевірити законність його виїзду за кордон. Він виїхав з України нібито для супроводу батька на лікування до іноземного медзакладу. Однак його батько виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно. У цій справі Дубінський отримав підозру.

6 листопада 2023 року суд відправив Дубінського під цілодобовий домашній арешт. Йому також вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.

13 листопада того ж року, після обшуків СБУ і ДБР, Дубінському вручили підозру в державній зраді — його звинувачують в інформаційно-підривній діяльності на користь РФ.