Концерн Rheinmetall поставить в Україну ще 20 БМП Marder
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Getty Images
Німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення на поставку в Україну ще 20 бойових машин піхоти Marder 1A3. Їх профінансує уряд Німеччини.
Про це йдеться у пресрелізі.
Україна отримає нові Marder у першій половині наступного року. У версії 1A3 Marder оснащений додатковим лазерним далекоміром для ефективного та точного ураження цілей. Marder розробили для Бундесверу і за десятки років неодноразово модернізували.
Загалом Rheinmetall постачив Збройним силам України сотні бойових машин піхоти Marder. Також Rheinmetall навесні 2022 року почав капітальний ремонт бойових машин піхоти Marder 1A3 зі своїх складів за власні кошти. Це триває й досі.
У жовтні Rheinmetall оголосив, що передав українським Силам оборони 20 додаткових бойових машин піхоти Marder.
- Rheinmetall — один з найбільших виробників військової техніки й озброєння в Німеччині та Європі. Компанія планує відкрити в Україні виробництво бронетехніки, зокрема танків, боєприпасів і ППО. За даними Agence France Press, Rheinmetall хоче збудувати в Україні щонайменше чотири заводи.
- «Укроборонпром» і Rheinmetall уже створили спільне підприємство для обслуговування та ремонту західної техніки, переданої Києву. Очікується, що першими на заводах створюватимуть БТР Fuchs і БМП Lynx.
- У липні 2024 концерн офіційно отримав замовлення від українського уряду на будівництво заводу боєприпасів. Там планують виробляти, зокрема, артилерійські снаряди калібру 155 мм.