Єврокомісія почала розслідування проти TikTok через вибори в Румунії

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Європейська комісія почала офіційне провадження проти соціальної мережі TikTok на тлі президентських виборів у Румунії.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

TikTok підозрюють у порушенні Закону про цифрові послуги (DSA). За правилами, TikTok має оцінювати та помʼякшувати системні ризики, повʼязані з доброчесністю виборів.

«Ми повинні захищати наші демократії від будь-якого іноземного втручання. Щоразу, коли ми підозрюємо таке втручання, особливо під час виборів, ми повинні діяти швидко і рішуче», — зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Регулятор розслідує, чи не було іноземного впливу на президентські вибори в Румунії за допомогою TikTok та чи не порушила соцмережа європейські закони, не впоравшись з цими ризиками. Увагу зосередять на системі рекомендацій TikTok, зокрема на ризиках, повʼязаних зі скоординованим маніпулюванням. Також переглянуть політику сервісу щодо політичної реклами та платного політичного контенту.

Одна з підозр, яку розслідуватиме комісія, полягає в тому, чи старанно TikTok зменшував ризики, повʼязані з конкретними регіональними та мовними аспектами національних виборів.

Після відкриття провадження Єврокомісія продовжить збирати докази, наприклад, надсилатиме додаткові запити на інформацію, проводитиме інтервʼю, інспекції та запити на доступ до алгоритмів.

Тривалість розслідування залежить від складності справи та співпраці TikTok з Єврокомісією.

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного прем’єр-міністра країни Марчела Чолаку всього на 2,7 тисячі голосів виборців.

Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok та інші соцмережі. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам тікток-акаунтів, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Тому Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. Тепер увесь виборчий процес проведуть заново.