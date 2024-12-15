Литва розширила санкції проти грузинських політиків за утиски мітингувальників і опозиції

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Услід за Естонією Литва розширила санкції проти грузинських політиків через їхню причетність до утисків мирних протестувальників, журналістів та опозиції.

Про це йдеться у пресрелізі литовського Міністерства закордонних справ.

До санкційного списку внесли ще 17 людей, включно з премʼєр-міністром Іраклієм Кобахідзе. За даними МЗС, він, інші посадовці та представники бізнесу зі списку безпосередньо сприяли грубим і систематичним порушенням прав людини та обмеженню основних свобод у Грузії.

До списку ввійшли очільник Служби державної безпеки Грузії Григол Лілуашвілі, генеральний секретар партії «Грузинська мрія» Каха Каладзе, голова Апеляційного суду Грузії Міхеїл Чінчаладзе, колишній генпрокурор і бізнесмен Отар Романов-Парцхаладзе, суддя Вищої ради юстиції Леван Мурусідзе та інші.

До цього, ще 2 грудня Литва, Латвія та Естонія спільно заборонили в’їзд понад 10 представникам керівної партії та високопосадовцям Міністерства внутрішніх справ Грузії.

Що передувало

У жовтні в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.

На тлі силових розгонів мітингів США призупинили американсько-грузинське стратегічне партнерство, представники Грузії в кількох державах Євросоюзу та США заявили, що складають свої обов’язки. Також санкції проти влади Грузії за розгін протестів ввела і Україна. Сполучене Королівство також призупинить підтримку грузинської влади та обмежить співпрацю з нею.