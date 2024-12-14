Виборча колегія обрала Михаїла Кавелашвілі президентом Грузії

Новини

Виборча колегія Грузії, абсолютну більшість якої становить провладна партія «Грузинська мрія», обрала президентом Міхаїла Кавелашвілі. Він був єдиним кандидатом.

Про це повідомило «Ехо Кавказу».

Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів. Кавелашвілі отримав 224 голоси виборщиків — для перемоги було потрібно 200 голосів. Один бюлетень визнали зіпсованим.

Михаїл Кавелашвілі

Міхаїл Кавелашвілі — шестиразовий чемпіон Грузії з футболу. З 2016 року він був депутатом парламенту від «Грузинської мрії», а в 2022-му очолив «відокремлену» від правлячої партію «Сила народу». Саме депутати від цієї партії ініціювали розгляд грузинського закону про «іноагентів», який спричинив великі протести по всій країні.

У парламент нового скликання Кавелашвілі та його соратники пройшли за списками «Грузинської мрії». Кавелашвілі відомий своєю антизахідною риторикою, він також виступає проти «пропаганди ЛГБТ».

Ці президентські вибори не визнають ані чинна президент Саломе Зурабішвілі, ані опозиційні партії. Зурабішвілі називала вибори «пародією», додавши, що вони «повністю позбавлені легітимності і неконституційні». Вона наголошувала, що її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Цьогорічні вибори в Грузії — перші, коли президента обирає не народ, а Виборча колегія. Більшість колегії — це представники провладної партія «Грузинська мрія».

Грузія — парламентська республіка. Нею керують міністри на чолі з прем’єром, якого висуває партія, що набрала найбільше голосів на виборах. Президент Грузії — головнокомандувач Сил оборони і церемоніальний голова держави, що не має реальної виконавчої влади.

Що передувало

У жовтні в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.

Тож вибори президенти Грузії проходять на тлі зростаючої напруги в країні.