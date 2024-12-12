Грузинська опозиція не визнає результатів майбутніх президентських виборів у країні

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Одразу чотири опозиційні політичні партії Грузії заявили, що не визнають легітимність президентських виборів, що мають пройти в Грузії 14 грудня.

Про це «Коаліція за зміни», «Єдність – Національний рух», «Сильна Грузія» і «Гахарія за Грузію» повідомили в спільній заяві.

«Ми, політичні партії, які перемогли на виборах 26 жовтня, не визнаємо самопроголошену владу або будь-яку її гілку. Єдиним легітимним державним інститутом є президент. Тому єдиним легітимним представником Грузії є Саломе Зурабішвілі», – йдеться в заяві політичних сил.

Опозиція наголошує, що чинний парламент Грузії не є легітимним, тому чинна президентка Грузії залишається очільницею країни, головнокомандувачем Сил оборони та найвищим представником Грузії у зовнішніх відносинах.

На думку опозиції, єдиний варіант, як можна вийти із цієї «гострої політичної кризи», — провести в країні нові парламентські вибори.

Раніше провладна проросійська партія «Грузинська мрія» оголосила, що вибори президента Грузії відбудуться 14 грудня, а інавгурація — 29 грудня. Спікер парламенту Шалва Папуашвілі говорив, що шестирічний термін чинної президентки Зурабішвілі спливає 16 грудня. «Грузинська мрія» планує затвердити президентом ветерана футболу, а нині депутата Михаїла Кавелашвілі.



Нинішня президентка країни Саломе Зурабішвілі заявила, що новий парламент є нелегітимним і не зможе обрати нового президента, тому її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

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Премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе після цього заявив, що як і планувалося, 14 грудня відбудуться вибори президента Грузії.

Що передувало

У жовтні у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.