США оголосили нову військову допомогу Україні на $725 мільйонів

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Serhii Mykhalchuk

Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги для України на $725 мільйонів.

Про це повідомив Держдеп США.

Туди ввійшли:

ракети до переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger;

боєприпаси протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

безпілотні авіаційні системи (UAS);

протипіхотні міни;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

ракети TOW;

стрілецька зброя та боєприпаси;

підривне обладнання та боєприпаси;

обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

запчастини й допоміжне обладнання.

Останні пакети допомоги від США були розміром від $125 мільйонів до $250 мільйонів. Зараз у Байдена залишається близько $4—5 мільярдів, які вже санкціоновані Конгресом і які він має використати до інавгурації Трампа 20 січня.

У Пентагоні підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Адміністрація президента США Джо Байдена виділила на безпекову допомогу Україні приблизно $61,4 мільярда.

Допомога включала 3 батареї ППО Patriot, 12 систем NASAMS, ППО Avenger і HAWK, сотні тисяч артилерійських снарядів, 31 танк Abrams, понад 300 бойових машин піхоти Bradley, 900 бронетранспортерів M113, 20 вертольотів Мі-17 та багато іншого.