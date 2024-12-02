США оголосили нову військову допомогу Україні на $725 мільйонів
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Serhii Mykhalchuk
Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги для України на $725 мільйонів.
Про це повідомив Держдеп США.
Туди ввійшли:
- ракети до переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger;
- боєприпаси протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- безпілотні авіаційні системи (UAS);
- протипіхотні міни;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- ракети TOW;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;
- запчастини й допоміжне обладнання.
Останні пакети допомоги від США були розміром від $125 мільйонів до $250 мільйонів. Зараз у Байдена залишається близько $4—5 мільярдів, які вже санкціоновані Конгресом і які він має використати до інавгурації Трампа 20 січня.
У Пентагоні підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Адміністрація президента США Джо Байдена виділила на безпекову допомогу Україні приблизно $61,4 мільярда.
Допомога включала 3 батареї ППО Patriot, 12 систем NASAMS, ППО Avenger і HAWK, сотні тисяч артилерійських снарядів, 31 танк Abrams, понад 300 бойових машин піхоти Bradley, 900 бронетранспортерів M113, 20 вертольотів Мі-17 та багато іншого.
- Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх 15 листопада повідомила, що США планують майже щотижня відправляти Україні партії озброєння, щоб встигнути використати залишок грошей до завершення каденції чинного президента Джо Байдена.
- Попередній пакет допомоги США виділили Україні 20 листопада. У ньому зброя, техніка й обладнання на $275 мільйонів.
- У квітні Палата представників США проголосувала за військову допомогу Україні майже на $61 мільярд. Цей законопроєкт довго лежав у Конгресі, хоча військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. На що саме йшли гроші з цього пакета — дивіться в інфографіці «Бабеля». Саме ці гроші витрачають і досі.