Забронювати кошти на придбання житла за програмою «єВідновлення» відтер можна в ЦНАП
- Автор:
- Ірина Перепечко
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В Україні розширили можливості користування послугою «єВідновлення» — тепер забронювати кошти на придбання нерухомості також можна в ЦНАП, а не тільки через «Дію».
Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.
Раніше через центр надання адмінпослуг можна було лише подати заяву на компенсацію.
А відтепер люди похилого віку або ті, хто не мають доступу до інтернету, можуть ще й забронювати кошти на придбання нерухомості в ЦНАП.
За словами Шуляк, запит на це оновлення був від громадян уже давно. Нардепка пояснила, що в людей на прифронтових територіях, наприклад, можуть бути проблеми з доступом до інтрнету. Також є люди, які не мають смартфонів взагалі.
«Потрібно не забувати, що до цифровізації поки що прийшли далеко не всі громадяни. Забувати про них — прояв дискримінації», — наголосила Шуляк.
- Наразі в Україні діє програма «єВідновлення» для отримання компенсацій за зруйноване чи пошкоджене житло. 1 серпня 2023 року в «Дії» стартував прийом відповідних заявок. У жовтні 2023 року право на компенсацію за послугою «єВідновлення» отримали українці, які відновили житло власним коштом. Також послуга «єВідновлення» тепер доступна для людей з житлом у спільній власності.
- З грудня українці з житловими сертифікатами на компенсацію за знищене майно можуть подати заяву про бронювання грошей, щоб купити нове житло — будинок або квартиру. На єдиному порталі державних послуг «Дія» вже працює обмін житлового сертифіката на житло.
- Житловий сертифікат «єВідновлення» тепер можна використовувати, щоб частково чи повністю покрити перший внесок пільгової іпотеки за програмою «єОселя».