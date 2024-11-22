Росія в обмін на північнорейських солдатів передала КНДР ракети ППО

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Росія поставила Північній Кореї ракети протиповітряної оборони — це «ціна» за відправку військ КНДР у Росію для війни проти України.

Про це пише Associated Press із посиланням на слова радника президента Південної Кореї Юн Сук Йоля з питань національної безпеки Шин Вонсіка.

Вонсік у пʼятницю заявив, що Росія надала ракети та інше обладнання для посилення протиповітряної оборони столиці Пхеньяну.

За його словами, Росія також надала економічну допомогу Північній Кореї та різні військові технології, включно з тими, які необхідні КНДР для того, щоб створити надійну систему космічного спостереження.

Під час зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином Путін заявив, що РФ готова допомогти КНДР будувати супутники, пише AP. Північна Корея вивела на орбіту свій перший супутник-шпигун у листопаді минулого року, але експерти сумніваються, чи зможе цей супутник створити зображення, значущі з військової точки зору. Спроба Північної Кореї запустити другий супутник-розвідник у травні провалилася.

Південна Корея і США занепокоєні тим, що РФ може передати Північній Кореї ядерні та ракетні технології. Проте під час телеефіру в пʼятницю радник південнокорейського президента не сказав, чи Росія вже передала таку технологію.

Участь військових КНДР у війні проти України

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КДНР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

Розвідка Південної Кореї повідомляла, що першу частину військових перевезли суднами Тихоокеанського флоту Росії у Владивосток 8—13 жовтня, їм видали російську форму, зброю і фальшиві російські паспорти. Джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах, як Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ, Владивосток, а на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базовій тактиці піхоти і, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

За інформацією Bloomberg, Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою надалі поглиблюватиметься.

WSJ писала, що високопоставлений північнокорейський генерал дістав поранень після нещодавнього українського удару по Курщині.