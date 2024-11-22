WhatsApp перетворюватиме голосові повідомлення на текст
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Alexander Shatov / Unsplash
Месенджер WhatsApp анонсує нову функцію — перетворення голосових повідомлень на текст. Стенограми голосових можна буде зробити на всіх пристроях.
Про це повідомили у блозі WhatsApp.
Щоб скористатися функцією та ввімкнути або вимкнути стенограми й обрати для них мову, потрібно перейти до меню «Налаштування» — «Бесіди» — «Стенограми голосових повідомлень».
Створити стенограму голосового повідомлення можна так: натиснути й утримувати повідомлення, а потім торкнутися елемента «транскрибувати».
Функція стенограм найближчими тижнями стане доступна в усьому світі. Мови додаватимуть поступово.
- WhatsApp — це популярний месенджер для обміну повідомленнями, голосових дзвінків і відеозв’язку, який належить компанії Meta. Він доступний для смартфонів і комп’ютерів.
- Рік тому WhatsApp запустив функцію голосового чату в групах, де є багато учасників. Також там можна одночасно запускати два облікові записи на одному телефоні, створювати канали, надсилати фотографії та відео у форматі HD, демонструвати екран під час відеодзвінка, надсилати відеоповідомлення в кружечку й автоматично блокувати дзвінки з невідомих номерів.