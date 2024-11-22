WhatsApp перетворюватиме голосові повідомлення на текст

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Alexander Shatov / Unsplash

Месенджер WhatsApp анонсує нову функцію — перетворення голосових повідомлень на текст. Стенограми голосових можна буде зробити на всіх пристроях.

Про це повідомили у блозі WhatsApp.

Щоб скористатися функцією та ввімкнути або вимкнути стенограми й обрати для них мову, потрібно перейти до меню «Налаштування» — «Бесіди» — «Стенограми голосових повідомлень».

Створити стенограму голосового повідомлення можна так: натиснути й утримувати повідомлення, а потім торкнутися елемента «транскрибувати».

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Функція стенограм найближчими тижнями стане доступна в усьому світі. Мови додаватимуть поступово.