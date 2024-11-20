Трамп обрав кандидата на посаду посла США при ООН

Новини

Дональд Трамп пропонує юриста Метью Вітакера на посаду посла США при НАТО.

У заяві Трамп сказав, що Вітакер є «сильним воїном і вірним патріотом, який просуватиме та захищатиме інтереси США».

Раніше він ніколи не був залучений у сферу зовнішньої політики чи національної безпеки, тому його політичні погляди невідомі, кажуть представники Демократичної партії.

«Метт зміцнюватиме відносини з нашими союзниками по НАТО та твердо стоятиме перед обличчям загроз миру та стабільності. Я повністю впевнений у здатності Метта представляти Сполучені Штати з силою, чесністю та непохитною відданістю», — написав Трамп.

Метью Вітакер виконував обов’язки генерального прокурора близько трьох місяців під час першого президентства Трампа — тоді він критикував розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про ймовірну змову Трампа з Росією з метою впливу на вибори 2016 року.

У 2018 році Вітакер не відмовився від наглядової ролі в Міністерстві юстиції США, яке контролювало розслідування Мюллера, попри заклики демократів та інших критиків, які говорили про конфлікт інтересів.

Раніше Метью Вітакер також був прокурором США в Південному окрузі Айови в Адміністрації президента Джорджа Буша.

Представник з кар’єрної етики пізніше встановив, що у Вітакера не було конфлікту інтересів, але заявив про «обґрунтовані сумніви щодо його неупередженості».

Кого Трамп обирає у свою команду

Трамп поступово збирає свою команду в Білому домі. Він вже обрав представницю Республіканської партії Еліз Стефанік на посаду посла США в ООН.

Трамп також визначив представника Республіканської партії Майка Волтца своїм радником з національної безпеки.

Засновник Tesla і Space X Ілон Маск і мільйонер Вівек Рамасвамі, який висувався в кандидати у президенти на праймеріз республіканців, очолять новий департамент ефективності уряду США (DOGE).

На посаду голови Пентагону Трамп пропонує Піта Хегсета — ведучого Fox News і ветерана армії США, який служив в Іраку й Афганістані. А секретарем Департаменту внутрішньої безпеки республіканець планує призначити губернаторку Південної Дакоти Крісті Ноем.

Також він уже обрав Марка Рубіо на посаду держсекретаря США. Колишню конгресвумен Тулсі Габбард він висуває на посаду директора Нацрозвідки, а конгресмена Метта Гейтса — у генпрокурори США.

Антиваксера Роберта Кеннеді — молодшого Трамп пропонує на посаду міністра охорони здоров’я, а губернатора Північної Дакоти Дуга Бургума — на посади міністра внутрішніх справ США і голови нової Нацради з енергетики.

А на посаду прессекретаря Білого дому Трамп висунув 27-річну Керолайн Лівітт.

Дональд Трамп обрав мільярдера й лідера своєї перехідної команди Говарда Лутніка на посаду міністра торгівлі. А Лінда Мак-Мен, імовірно, стане міністром освіти у своєму уряді.