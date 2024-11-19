Spiegel: Однопартійці Шольца проведуть зустріч без його участі — обговорять кандидатуру на пост канцлера

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Керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) планує зустріч ввечері 19 листопада. Вона відбудеться без канцлера Олафа Шольца.

Про це повідомляє Spiegel, посилаючись на свої джерела у партійних колах.

Офіційна мета конференції — обговорити «організаційні питання» передвиборчої кампанії. За даними видання, члени політсили визначать, чи поділяють вони спільну думку стосовно кандидатури Шольца на посаду канцлера.

За інформацією Spiegel, сам Олаф Шольц не буде присутній на зустрічі. Він перебуває на саміті G20 в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, та поїде ввечері за німецьким часом.

Посадовець хоче повторно очолити СДПН у виборчій кампанії як кандидат на посаду канцлера. Досі колеги з політсили підтримували його в цьому. Однак все більше людей начебто виступають проти збереження посади за Шольцом. Найактивніше цю позицію підтримує ексочільник СДПН Зігмар Габріель.

Багато політиків Соціал-демократичної партії Німеччини вбачають нового кандидата у канцлери в міністрі оборони Борисі Пісторіусі. Його називають «найпопулярнішим німецьким політиком», який «виступає за дії». Водночас тиск на Шольца зростає, пише видання.

Раніше члени СДПН напряму закликали його не балотуватися на посаду повторно. Це начебто необхідно, щоб політсила не програла на дострокових виборах. Колеги вважають, що Шольц не зміг об’єднати людей і донести до них ідею лідерства.

Розпад коаліції в Німеччині

6 листопада Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, звинувативши його у безвідповідальності, егоїзмі та діях на користь лише його Вільної демократичної партії — вона була однією з трьох в урядовій керівній коаліції. Лінднер заявив, що вільні демократи виходять з коаліції та забирають усіх своїх міністрів.

Шольц ухвалив рішення через розбіжності з Лінднером у бюджетній, фінансовій та економічній політиці. Німецькі медіа писали, що трипартійна коаліція не змогла вирішити, що робити з бюджетом на 2025 рік.

7 листопада президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звільнив трьох урядовців. Це міністр фінансів Крістіан Лінднер, міністр юстиції Марко Бушманн і міністр освіти Беттіні Штарк-Ватцінгер.

Розпад коаліції в Німеччині може дестабілізувати політичну ситуацію. Криза також може посилити опозиційні партії, зокрема проросійську «Альтернативу для Німеччини». АдН має антимігрантську риторику, виступає за збереження «традиційних цінностей», а ще критикує ЄС і допомогу Україні. Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про готовність до проведення дострокових виборів.

Агентство Reuters писало, що Німеччина зможе надати більшу частину з €4 мільярдів, обіцяних Україні, навіть якщо бюджет на 2025 рік не буде затверджений вчасно після розпаду коаліційного уряду.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр погодився з пропозицією парламенту провести дострокові вибори до Бундестагу 23 лютого 2025 року. Бундестаг працюватиме у звичайному режимі до 16 грудня 2024 року — тоді депутати голосуватимуть за довіру уряду.

Якщо результат цього голосування буде негативним, це надасть підстави розпустити парламент. За законом президент ФРН має 21 день після голосування, щоб це зробити. Якщо Бундестаг розпустять, нових депутатів мають обрати не пізніше, ніж через 60 днів.