Дональд Трамп пропонує Роберта Кеннеді — молодшого на посаду міністра охорони здоров’я. Він антиваксер

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Новообраний президент США Дональд Трамп пропонує Роберта Френсіса Кеннеді — молодшого на посаду міністра охорони здоровʼя. Він відомий критикою вакцин і пестицидів, що використовують у сільському господарстві.

Про це Трамп написав в X.

Республіканець зазначив, що безпека та здоровʼя всіх американців є найважливішою роллю будь-якої адміністрації, тому Кеннеді-молодший відіграватиме велику роль у захисті всіх громадян від шкідливих хімічних речовин, забруднювачів, пестицидів, фармацевтичних продуктів і харчових добавок, які сприяють величезній кризі охорони здоровʼя у США.

За словами Трампа, Кеннеді-молодший відновить «традиції наукового дослідження та золотого стандарту і маяків прозорості», щоб покласти край епідемії хронічних захворювань. Нібито так США зможуть оздоровитися.

Кеннеді-молодший протягом багатьох років був одним з найвідоміших антивакцинаторів і часто поширював хибні теорії змови про безпеку та ефективність вакцин, пише CNN.

Минулого року він пропонував переглянути керівні принципи безпеки харчових продуктів і навколишнього середовища, просування комплексних ліків і реструктуризацію державного фінансування досліджень вакцин.

Кого Трамп обирає у свою команду

Трамп поступово збирає свою команду в Білому домі. 11 листопада він повідомив, що обрав представницю Республіканської партії Еліз Стефанік на посаду посла США в ООН.

12 листопада Трамп офіційно призначив представника Республіканської партії Майка Волтца своїм радником з національної безпеки.

Засновник Tesla і Space X Ілон Маск і мільйонер Вівек Рамасвамі, який висувався в кандидати у президенти на праймеріз республіканців, очолять новий департамент ефективності уряду США (DOGE).

На посаду голови Пентагону Трамп пропонує Піта Хегсета — ведучого Fox News і ветерана армії США, який служив в Іраку й Афганістані. А секретарем Департаменту внутрішньої безпеки республіканець планує призначити губернаторку Південної Дакоти Крісті Ноем.

Також він уже обрав Марка Рубіо на посаду держсекретаря США.

Колишню конгресвумен Тулсі Габбард Трамп висуває на посаду директора Нацрозвідки, а конгресмена Метта Гейтса — у генпрокурори США.