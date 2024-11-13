Підозрюваному в убивстві Фаріон продовжили запобіжний захід

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РБК-Україна

Галицький суд міста Львова провів чергове судове засідання про продовження запобіжного заходу підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон Вʼячеславу Зінченку. Його триматимуть під вартою без права внесення застави до 12 січня.

Про це повідомили із зали судового засідання кореспонденти «Суспільного».

«Існує ризик, що в разі зміни запобіжного заходу підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування і суду», — сказав прокурор.

Він зазначив, що підозру Зінченку вважають обгрунтованою, адже слідство вже має нові докази.

Зокрема, йдеться про висновок портретознавчої експертизи: людина, що зображена на фото з місця події в панамі, окулярах і червоній футболці, яка згідно з показаннями свідків і проведених слідчих експериментів стріляла у Фаріон, — це та сама особа, що зображена на експериментальних взірцях. Це відеозаписи із судових засідань щодо Зінченка. Експерти встановили, що Вʼячеслав Зінченко і людина, зображена на фото, — це одна і та сама особа.

Також одорологічна експертиза підтвердила, що запаховий слід з лавки належить Зінченку з ймовірністю 96,6%.

Сам підозрюваний Зінченко не визнає своєї провини.

А його адвокат Ігор Сулима наголосив, що ризики, які навів прокурор, не мають підстав.

Раніше, 19 вересня, суд продовжив строк досудового розслідування у справі про вбивство Ірини Фаріон до 26 січня 2025 року. Це пояснили складністю експертиз і тим, що частину з них виконають у жовтні та листопаді 2024 року. Адвокати Зінченка вважають це затягуванням слідства.

Убивство Ірини Фаріон

19 липня 2024 року у Львові стріляли в колишню народну депутатку Верховної Ради, мовознавицю Ірину Фаріон. Того ж дня вона померла в лікарні.

25 липня підозрюваного затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний Вʼячеслав Зінченко. 26 липня його відправили під арешт без права на заставу.

Деталі про вбивство Ірини Фаріон «Бабель» розповідав тут.