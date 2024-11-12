Експосадовець Міноборони отримав підозру за зменшення штрафу Гринкевичу на 93,5 млн грн

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Колишньому директору одного з департаментів Міністерства оборони повідомили про підозру за зловживання становищем. Слідство вважає, що він зменшив штраф львівському бізнесмену на 93,5 мільйона гривень.

Про це пише Офіс генпрокурора, не називаючи імен, однак з деталей справи стає зрозуміло, що йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Слідчі встановили, що підозрюваний експосадовець Міноборони уклав договори з підконтрольними Гринкевичу підприємствами на понад 1,5 мільярда гривень. Компанії мали поставити до Міноборони військовий одяг у визначений термін. Але на той момент ці підприємства не мали виробничих потужностей, щоб вчасно виконати замовлення.

Тоді підприємці звернулися до підозрюваного — хотіли перерахувати штраф і зробити його якнайменшим. Тоді фігурант уклав додаткові угоди, якими продовжив строки постачання товарів. І штрафи за прострочені контракти зменшилися з майже 98 мільйонів гривень до 4,5 мільйона гривень.

Справа Гринкевичів

Державне бюро розслідувань у 2023 році почало розслідування за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Свої зобовʼязання компанії не виконали або зробили це неналежним чином, що завдало державі понад мільярд гривень збитків.

Наприкінці грудня 2023 року бізнесмен намагався дати $500 тисяч хабаря слідчому Державного бюро розслідувань — тоді його й затримали. Нині Міноборони розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича, а суд арештував майно його сімʼї та підконтрольних йому компаній.

Син Гринкевича Роман теж є фігурантом справи про оборудку на закупівлі одягу для армії. Він намагався виїхати з країни і був затриманий 22 січня 2024 року в Одесі. Також затримані ще троє фігурантів справи про закупівлі — вони, як і Ігор і Роман Гринкевичі, наразі перебувають під вартою.

У квітні 2024 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на чеську нерухомість Романа Гринкевича — будинок та землю під ним у Празі.