У Німеччині попередньо узгодили дату дострокових виборів

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Лідери політичних партій Німеччини, коаліція яких розпалася, та ХДС/ХСС домовилися про дату проведення дострокових виборів. Президенту запропонують призначити їх на 23 лютого 2025 року.

Про це повідомляють Reuters та телеканал Welt.

Опозиційні партії хотіли провести голосування вже в січні 2025-го. Вони стверджували, начебто Німеччина ризикує залишитися без керівництва під час економічної кризи. Водночас перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США «створює нові виклики для дипломатії».

Січневого голосування вимагав, зокрема, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц. Опозиційні політики домагаються якомога швидшого проведення виборів. Однак канцлер Олаф Шольц попередив, що це перевантажить виборні органи в період свят і сезонних захворювань, а партії не будуть підготовлені.

Щоб ініціювати дострокові вибори, Шольц має програти вотум довіри в парламенті. Поки невідомо, коли проведуть це голосування. Як пишуть медіа, це може статися в середині грудня 2024 року. Як пише Reuters, канцлер Німеччини хоче заручитися достатньою підтримкою опозиції, щоб ухвалити закони для захисту Конституційного суду від ультраправих і надати фінансування Україні перед тим, як піде з посади.

Розпад коаліції в Німеччині

6 листопада Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, звинувативши його у безвідповідальності, егоїзмі та діях на користь лише його Вільної демократичної партії — вона була однією з трьох в урядовій керівній коаліції. Лінднер заявив, що вільні демократи виходять з коаліції та забирають усіх своїх міністрів.

Шольц ухвалив рішення через розбіжності з Лінднером у бюджетній, фінансовій та економічній політиці. Німецькі медіа писали, що трипартійна коаліція не змогла вирішити, що робити з бюджетом на 2025 рік.

7 листопада президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звільнив трьох урядовців. Це міністр фінансів Крістіан Лінднер, міністр юстиції Марко Бушманн і міністр освіти Беттіні Штарк-Ватцінгер.

Розпад коаліції в Німеччині може дестабілізувати політичну ситуацію. Криза також може посилити опозиційні партії, зокрема проросійську «Альтернативу для Німеччини». АдН має антимігрантську риторику, виступає за збереження «традиційних цінностей», а ще критикує ЄС і допомогу Україні. Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про готовність до проведення дострокових виборів.

Агентство Reuters писало, що Німеччина зможе надати більшу частину з €4 мільярдів, обіцяних Україні, навіть якщо бюджет на 2025 рік не буде затверджений вчасно після розпаду коаліційного уряду.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що готовий провести голосування в парламенті щодо вотуму довіри до свого уряду ще до Різдва.

Цього ж місяця члени Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца закликали його не балотуватися на посаду повторно. Це начебто необхідно, щоб політсила не програла на дострокових виборах.