Убивство російського пілота Кузьмінова. Слідство знайшло нові докази причетності Росії

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Слідство знайшло нові докази імовірної причетності російського уряду до вбивства в Іспанії російського пілота Максима Кузьмінова, який у серпні 2023 року викрав для ГУР України російський гелікоптер Мі-8 АМТШ. До вбивства можуть бути причетні його родич, колишній міліціонер, а також експосадовець Комітету державної безпеки (КДБ) РФ.

Про це повідомляє видання CBS News з посиланням на джерело, обізнане з перебігом розслідування справи в Іспанії.

Саме так видання отримало фотографії чоловіків, яких іспанська влада ідентифікувала як «людей, до яких є цікавість». Вони перебували в Іспанії під час вбивства Кузьмінова. І вже CBS встановили їхні посади в правоохоронних органах РФ і звʼязки з Кузьміним.

CBS пише, що цього літа в соцмережах зʼявилися фотографії з авіашоу, де був чоловік, схожий на Кузьмінова. За версією журналістів, найімовірніше, це був офіцер української розвідки в масці, схожій на обличчя Кузьмінова.

Видання припускає, що нібито так Головне управління розвідки України хоче продемонструвати безпеку співпраці з українською стороною і схилити до цього росіян цього, показавши, що Кузьмінов живий.

«Справжній Кузьмінов був похований у безіменній могилі на півдні Іспанії, повідомляють джерела», — пише CBS.

Деталі вбивства Кузьмінова

Уранці 13 лютого білий Hyundai Tucson заїхав у гараж під житловим будинком Кузьмінова і став між ліфтами, якими користуються мешканці, і пандусом, що веде на вулицю. За словами високопоставленого чиновника іспанської поліції, двоє чоловіків чекали в машині кілька годин.

Близько 16:20 Кузьмінов заїхав у гараж, припаркувався і пішов до ліфтів. Коли він проходив повз білий Hyundai, його звідти гукнули і потім відкрили вогонь. Хоча в нього влучило шість куль, Кузьмінов зумів відбігти від убивць, перш ніж впав на пандус.

Виїжджаючи з гаража, нападники наїхали на тіло Кузьмінова. Їхній автомобіль знайшли за кілька миль від місця злочину — його спалили за допомогою спеціального розчину, який прискорив вигоряння машини. Фахівцям знадобився тиждень, щоб ідентифікувати марку й модель автомобіля. А також встановити, що його викрали за два дні до вбивства Кузьмінова в місті, розташованому приблизно за годину їзди від Вільяхойосу.

Спеціальний підрозділ Цивільної гвардії Іспанії розслідує вбивство в умовах суворої секретності. Влада публічно не підтвердила, що вбитим був Кузьмінов. Їм важко знайти офіційних осіб в Україні, які могли б їм допомогти. Але серед спільноти російських і українських емігрантів, які проживають у Вільяхойосі, не було сумніву, хто стоїть за смертю.

Джерела NYT кажуть, що вбивство Кузьмінова — важливий елемент російської пропаганди. Так вони залякують військовослужбовців, що думають перейти на бік України — показують, що нібито знайдуть їх «усюди, де б вони не були».

The New York Times з посиланням на джерела в іспанській поліції, що розслідує вбивство Кузьмінова, писала, що вбивці російського пілота Максима Кузьмінова залишили на місці злочину сліди, що можуть свідчити про причетність Росії до вбивства.

Правоохоронці виявили на місці злочину гільзи від 9-міліметрових патронів до пістолета Макарова — цю зброю широко використовували в пострадянських країнах.

Що передувало

3 вересня 2023 року вийшов фільм Головного управління розвідки (ГУР) «Збиті льотчики Росії», у якому російський льотчик розповів деталі спецоперації «Синиця». Пілот Мі-8 Максим Кузьмінов розповів, як вирішив перейти на бік України й викрав гелікоптер. Про саму спецоперацію стало відомо 23 серпня. Очільник воєнної розвідки Кирило Буданов тоді розповідав, що на борту були ще дві людини. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти й були вбиті.

19 лютого представник української розвідки Андрій Юсов підтвердив смерть Максима Кузьмінова в Іспанії. «З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе, і знайшли його застреленим», — казав Юсов. Іспанська преса писала, що тіло чоловіка знайшли на пандусі комунального гаража в курортній провінції Аліканте, є кілька підозрюваних.