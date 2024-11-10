Перемога Трампа на виборах США, вибори в Молдові й масовані обстріли. Головне за тиждень

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На президентських виборах у США переміг республіканець Дональд Трамп, а в Молдові — Майя Санду. У Німеччині урядова криза, а Росія масовано обстрілює Україну. «Бабель» зібрав найважливіші новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Вибори президента США

У США 5 листопада пройшли вибори 47-го президента країни — переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. У нього вже 312 голосів виборщиків з необхідних 270. Тим часом у демократки Камали Гарріс 226 голосів.

Дональд Трамп

Незабаром після оголошення попередніх результатів виборів президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з Трампом. За словами Зеленського, вони домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю. Під час їхньої розмови, писало видання Axios, був присутній мільярдер і соратник Трампа Ілон Маск.

Дональд Трамп підтримує ідею більшої ізоляції Штатів у дипломатичному плані та захист інтересів економіки. Він обіцяє розширити армію і пропонує запровадити нову протиракетну оборону — це ідея 40-го президента США Рональда Рейгана часів Холодної війни. Республіканець наполягає, що швидко завершить війну РФ в Україні та конфлікт на Близькому Сході, не пояснюючи, як саме. Трамп резюмує свій підхід фразою Рейгана: «Мир через силу».

Днями Трамп уже назвав першу людину зі своєї майбутньої команди — керівницю апарату Білого дому Сюзі Вайлз, яка стане першою жінкою на цій посаді. Вона допомогла Трампу виграти на виборах президента.

Вибори в Молдові

Проєвропейська чинна президентка Молдови Майя Санду перемогла на цьогорічних виборах.

Одночасно з президентськими виборами в країні відбувся референдум про майбутнє країни в ЄС. У цілому громадяни підтримали євроінтеграцію, однак перевага була мінімальна — 50,35%. Голосів за було більше лише на 11 277 завдяки діаспорі. Після цього країна закріпила прагнення вступити до ЄС у Конституції.

Урядова криза в Німеччині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив міністра фінансів Крістіана Лінднера у безвідповідальності, егоїзмі та діях на користь лише його Вільної демократичної партії, яка була однією з трьох в урядовій правлячій коаліції. Натомість Лінднер заявив, що вільні демократи виходять з коаліції та забирають усіх своїх міністрів.

Розпад коаліції в Німеччині загрожує дестабілізацією політичної ситуації, що може призвести або до створення нової урядової більшості, або до оголошення дострокових виборів. Політична криза також може посилити опозиційні партії, зокрема проросійську «Альтернативу для Німеччини».

Шольф проситиме про вотум довіри в Бундестазі 15 січня 2025 року. Якщо діяльність уряду не схвалять, тоді в Німеччині призначать дострокові вибори, імовірно, до кінця березня.

Воєнний стан і мобілізація

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану до 7 лютого 2025 року.

Масовані обстріли

Упродовж тижня Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіабомб, майже 600 ударних дронів і приблизно 20 ракет різних типів.

Повітряне сполучення з Іраном

Україна припинила угоду про повітряне сполучення з Іраном від 1993 року. Зазначимо, що рейси з України до Ірану припинили ще 2020 року. Тоді літак Міжнародних авіаліній України був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерану.

Наразі в Україні взагалі будь-яке авіаційне сполучення заборонено. Тобто в разі відкриття повітряного руху, сполучення з Іраном вже не відкриють.

Репатріація тіл

В Україну повернули тіла 563 полеглих військових. Частину з них повернули з Донецького та Бахмутського напрямків, а тіла 154 воїнів — з російських моргів.

Крім того, український омбудсман Дмитро Лубінець зустрівся з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою. Українська і російська сторони обмінялися списками військовополонених, яких відвідали обидві сторони, а ще передали листи від українських родичів до українських військовополонених у РФ.