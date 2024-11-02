США відправлять на Близький Схід бомбардувальники та літаки

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США відправить на Близький Схід додаткові есмінці для протиракетної оборони, ескадрильї винищувачів і літаки-заправники, а також кілька бомбардувальників B-52. Допомога почне прибувати вже «найближчими місяцями».

Таке розпорядження дав міністр оборони США Ллойд Остін. Про це йдеться в заяві речника Пентагону Пата Райдера.

Рішення відправити на Близький Схід додаткову допомогу аргументують тим, що США зобовʼязані захищати своїх громадян та Ізраїль. Також йдеться про «деескалацію шляхом стримування і дипломатії».

«Ці рухи демонструють гнучку природу глобальної оборонної позиції США і здатність США розгортати сили по всьому світу в короткі терміни для протидії зростаючим загрозам національній безпеці», — заявив речник Пентагону.

За його словами, анонсована допомога почне прибувати «найближчими місяцями», коли ударна авіаносна група USS ABRAHAM LINCOLN готуватиметься до відходу.

13 жовтня стало відомо, що міністр оборони США Ллойд Остін дозволив розгорнути в Ізраїлі батарею американського протиракетного комплексу THAAD та її екіпаж.

Що передувало

Іран 1 жовтня випустив по Ізраїлю сотні ракет. У Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що завдали удару «в саме серце окупованих земель» у відповідь на «мученицьку смерть» лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, лідера «Хезболли» Хасана Насралли та командувача КВІР Аббаса Нілфорушана.

26 жовтня Ізраїль вдарив по військових обʼєктах в Ірані. Операція мала кодову назву «Дні покаяння», вона стала відповіддю на напади Тегерану та його союзників, що тривають понад рік. Це перша військова операція на території Ірану, за яку влада Ізраїлю офіційно взяла відповідальність.

Ізраїлю довелося відкласти атаку по Ірану через витік розвідданих США про підготовку до неї. Водночас двоє іранських представників заявили, що Іран готує удар помсти у відповідь на нещодавні атаки Ізраїлю.