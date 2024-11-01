Лідер КНДР наказав допомагати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

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Лідер КНДР Кім Чен Ин від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наказав допомагати російській армії.

Про це заявила очільниця МЗС Північної Кореї Йой Сон Хі під час візиту в Москву, передають російські медіа.

«Із самого початку спецоперації шановний товариш голова державних справ Кім Чен Ин дав вказівку, щоб ми, ні на кого не озираючись, незмінно і потужно підтримували, надавали допомогу російській армії та російському народу в їхній священній війні», — заявила вона.

За її словами, Північна Корея «до переможного дня твердо стоятиме з російськими товаришами».

Сьогодні Йой Сон Хі та очільник російського МЗС Лавров провели переговори.

Участь військових КНДР у війні проти України

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КДНР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових близько 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

Розвідка Південної Кореї повідомляла, що першу частину військових перевезли суднами Тихоокеанського флоту Росії у Владивосток 8—13 жовтня, їм видали російську форму, зброю і фальшиві російські паспорти. Джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах, як Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ, Владивосток, а на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на колишнього російського розвідника писала, що договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю, який Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали в червні, містить секретний пункт. За договором КНДР зможе відправити в Україну спочатку приблизно тисячу своїх солдатів, а згодом більше. Начальник ГУР Кирило Буданов каже, що в обмін на солдатів Північна Корея отримує від Росії гроші та ядерні технології.

Північна Корея також постачала Росії балістичні ракети. Росіяни вже обстрілювали ними Україну.

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