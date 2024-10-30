Президентку Грузії викликали на допит через заяви про фальсифікацію виборів

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Прокуратура Грузії викликала президентку Саломе Зурабішвілі на допит через її заяви про фальсифікацію парламентських виборів.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури.

Відомство розпочало розслідування фактів ймовірної фальсифікації виборів на підставі звернення Центральної виборчої комісії від 30 жовтня 2024 року.

Там додають, що Саломе Зурабішвілі повинна мати докази можливої ​​фальсифікації парламентських виборів. Її запросили до прокуратури на 31 жовтня.

Прокуратура планує провести слідчі та процесуальні дії, щоб вивчити факти, які озвучать президентка Грузії, політичні партії та міжнародні спостерігачі.

Напередодні Центральна виборча комісія Грузії заявила, що перерахує бюлетені на деяких дільницях, щоб перевірити дані.

Вибори у Грузії

У Грузії 26 жовтня пройшли парламентські вибори. На них, за даними Центральної виборчої комісії, перемогла правляча партія «Грузинська мрія» з результатом у 54,08%, тоді як головні опозиційні партії разом набрали близько 37,58%. Екзитполи опозиційних каналів показували, що опозиція набрала 52% голосів, а «Грузинська мрія» 40,9%. Грузинські опозиційні партії не визнають результатів виборів, як і президентка країни Саломе Зурабішвілі.

Міжнародні спостерігачі за парламентськими виборами в Грузії зафіксували низку порушень під час голосування: випадки насильства щодо опозиції, залякування й підкуп виборців, багаторазове голосування та випровадження спостерігачів із виборчих дільниць.