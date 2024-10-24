Перші війська КНДР уже прибули на фронт у Курську область РФ

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Перші військові з КНДР уже прибули на фронт. Їхню появу вперше зафіксували 23 жовтня у Курській області Росії.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, з Північної Кореї в Росію направили близько 12 тисяч військових, серед них 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.

Північнокорейських солдатів готують на п’яти військових полігонах на сході Росії. Це «Барановський» (Уссурійськ), «Донгуз» (Улан-Уде), «Єкатеринославський» (Єкатеринославка), 248-й (Князе-Волконське) та 249-й (Сергєєвка). Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР призначили заступника міністра оборони РФ Юнус-Бєка Євкурова.

Північнокорейців комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному солдату з КНДР, відповідно до установлених норм, щомісячно виділяють 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила. Вони адаптовуватимуться кілька тижнів.

Українська розвідка зазначає, що Росія покладає великі надії на участь солдатів з КНДР у війні проти України.

Участь військових КНДР у війні проти України

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомляла, що КНДР вже відправила в Росію 3 000 своїх військових. Загалом, за даними південнокорейської розвідки, до Росії направлять 12 тисяч солдатів. Першу частину військових перевезли суднами Тихоокеанського флоту Росії у Владивосток 8—13 жовтня, їм видали російську форму, зброю і фальшиві російські паспорти, щоб приховати їхню участь у війні.

Незабаром після цього в мережі почали зʼявлятись відео про підготовку північнокорейців на російських полігонах, а джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах, як Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ, Владивосток. А на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на колишнього російського розвідника писала, що договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю, який Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали в червні, містить секретний пункт. За договором КНДР зможе відправити в Україну спочатку приблизно тисячу своїх солдатів, а згодом більше.

Начальник ГУР Кирило Буданов каже, що в обмін на солдатів Північна Корея отримує від Росії гроші та ядерні технології.