Південна Корея назвала умову поставки зброї Україні

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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що може розглянути передачу зброї Україні залежно від рівня військового співробітництва Росії та КНДР.

Про це Юн Сок Йоль сказав під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Сеулі, передає агентство Yonhap.

Юн наголосив, що Південна Корея не сидітиме «склавши руки» у відповідь на відправку північнокорейських солдатів до Росії.

«Якщо Північна Корея відправить спецпризначенців на війну в Україні, ми надаватимемо підтримку Україні крок за кроком і розглянемо можливість вжити необхідних заходів для безпеки Корейського півострова», — сказав голова Південної Кореї.

Також він додав, що зараз Сеул не постачає летальну зброю Україні. Однак країна може розглянути це питання «більш гнучко» залежно від військових дій КНДР.

Про те, що Корея може передати Україні летальну зброю, Юн Сок Йоль говорив ще у квітні 2023 року. Але він назвав кілька умов: «великомасштабний напад на мирних жителів, різанина або серйозне порушення законів війни». Південна Корея має багатий парк танків, бронетехніки та артилерії власного виробництва, а також великі запаси боєприпасів.

Уже в жовтні 2024 року у Південній Кореї заявили, що можуть передати Україні летальну зброю на тлі відправки солдат КНДР до Росії.

Участь військових КНДР у війні проти України

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомляла, що КНДР вже відправила в Росію 3 000 своїх військових. Загалом, за даними південнокорейської розвідки, до Росії направлять 12 тисяч солдатів. Першу частину військових перевезли суднами Тихоокеанського флоту Росії у Владивосток 8—13 жовтня, їм видали російську форму, зброю і фальшиві російські паспорти, щоб приховати їхню участь у війні.

Незабаром після цього в мережі почали зʼявлятись відео про підготовку північнокорейців на російських полігонах, а джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах, як Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ, Владивосток. А на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на колишнього російського розвідника писала, що договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю, який Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали в червні, містить секретний пункт. За договором КНДР зможе відправити в Україну спочатку приблизно тисячу своїх солдатів, а згодом більше.

Начальник ГУР Кирило Буданов каже, що в обмін на солдатів Північна Корея отримує від Росії гроші та ядерні технології.