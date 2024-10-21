У Пентагоні оголосили, що включає нова допомога Україні на $400 мільйонів

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Serhii Mykhalchuk

У США оприлюднили вміст нового пакет військової допомоги на $400 мільйонів.

Відповідні листи Пентагон розіслав медіа.

снаряди HIMARS;

ракети TOW;

артилерійські снаряди 155 мм та 105 мм;

мінометні системи 60 мм, 81 мм та 120 мм та снаряди до них;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

супутникове комунікаційне обладнання;

стрілецька зброя та боєприпаси;

бронетранспортери M113;

гранати та навчальне обладнання.

Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 21 жовтня оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на $400 мільйонів.