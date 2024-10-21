У Пентагоні оголосили, що включає нова допомога Україні на $400 мільйонів
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
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Serhii Mykhalchuk
У США оприлюднили вміст нового пакет військової допомоги на $400 мільйонів.
Відповідні листи Пентагон розіслав медіа.
- снаряди HIMARS;
- ракети TOW;
- артилерійські снаряди 155 мм та 105 мм;
- мінометні системи 60 мм, 81 мм та 120 мм та снаряди до них;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- супутникове комунікаційне обладнання;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- бронетранспортери M113;
- гранати та навчальне обладнання.
Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 21 жовтня оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на $400 мільйонів.
- За тиждень до цього, 16 жовтня, США виділили Україні пакет військової допомоги на суму $425 мільйонів. До нього увійшли снаряди для NASAMS і HIMARS, боєприпаси для комплексу Stinger, артилерійські боєприпаси калібрів 155 і 105 мм та інше озброєння.
- Під час інтервʼю 18 жовтня Володимир Зеленський заявив, що кожні 2—3 тижні Україна отримуватиме від США пакети допомоги вартістю $500—750 тисяч. Це допоможе найближчими місяцямти посилити українську армію і є частиною плану перемоги.