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У Пентагоні оголосили, що включає нова допомога Україні на $400 мільйонів

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Serhii Mykhalchuk

У США оприлюднили вміст нового пакет військової допомоги на $400 мільйонів.

Відповідні листи Пентагон розіслав медіа.

Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 21 жовтня оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на $400 мільйонів.