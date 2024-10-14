В Італії скасували виправдувальні вироки у справі про секс-вечірки покійного експремʼєра Берлусконі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Верховний суд Італії скасував виправдання для 23 людей за звинуваченнями в отриманні хабаря від покійного експрем’єр-міністра Сільвіо Берлусконі в обмін на мовчання у «Справі Рубі».
Про це передає Reuters.
У лютому минулого року Міланський суд виправдав Берлусконі та всіх решту обвинувачених (переважно молодих жінок, гостей його секс-вечірок Bunga Bunga), бо вирішив, що з боку прокурорів були юридичні помилки.
Тепер судді Верховного суду відхилили рішення і заявили, що обвинувачені мають подати апеляцію за звинуваченнями в хабарництві. Серед них і марокканська танцівниця Каріма Рашид ель-Мару під псевдонімом «Рубі, викрадачка сердець».
Що таке «Справа Рубі»
Справа, у межах якої премʼєр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі звинувачували в платі за секс неповнолітній танцівниці Карімі Рашид ель-Мару. І Берлусконі, і Рубі заперечували, що в них був сексуальний звʼязок. У 2013 році Берлусконі засудили до 7 років вʼязниці, але потім вирок скасували.
Того ж року медіамагнат публічно заявив, що щомісячна винагорода, яку виплачують 20 жінкам, які опинилися під слідством, — це компенсація за шкоду, завдану їхній репутації після судових процесів через скандал з його секс-вечірками.
- Берлусконі тричі був на посаді премʼєр-міністра Італії: у 1994—1995, 2001—2006, 2008—2011 роках. Він — один із найзаможніших медіамагнатів в Італії, власник контрольного пакета акцій медіахолдингу Fininvest — це один з найбільших медіахолдингів світу. Також Берлусконі був власником італійського футбольного клубу «Мілан» з 1986 до 2017 року. У 2018 році він придбав футбольний клуб «Монца». Берлусконі критикував чинну премʼєрку Італії Джорджу Мелоні за зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, звинувачував Україну в тому, що вона «напала на Донбас», і закликав припинити підтримку української армії.
- Сільвіо Берлусконі помер 12 червня 2023 року на 87-му році життя. Його родина в листопаді того ж року призупинила щомісячні виплати у €2 500 для 20 жінок, які брали участь у його секс-вечірках.